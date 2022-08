Sean Klaiber (28) keert terug bij FC Utrecht en tekent voor drie jaar

Sean Klaiber komt terug naar Utrecht. De 28-jarige verdediger komt per direct over van Ajax en tekent bij FC Utrecht een contract tot medio 2025.

Klaiber maakte in 2007 op 13-jarige leeftijd zijn entree bij FC Utrecht. Hij doorliep vervolgens de volledige jeugdopleiding en maakte op 23 februari 2014 zijn Eredivisiedebuut. Klaiber speelde tot nu toe 153 officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Hij maakte negen doelpunten en gaf 21 assists, voordat hij in 2020 naar Ajax vertrok.

Voor Ajax speelde Klaiber 22 wedstrijden, waaronder drie keer in de Champions League en drie keer in de Europa League. Ook kwam hij tot nu toe drie keer in actie voor de nationale ploeg van Suriname.

Knieblessure

Nu keert Klaiber dus terug naar de Domstad. “Bij FC Utrecht is Sean uitgegroeid van een klein mannetje tot een echte prof en een sterke kerel, zowel binnen als buiten de lijnen. De ervaringen die Sean de afgelopen jaren heeft opgedaan, neemt hij nu als extra en waardevolle bagage weer mee terug naar Utrecht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

Zuidam: “Sean is volledig hersteld van zijn knieblessure en is weer helemaal fit. Hij is vastberaden om weer succesvol te zijn en zijn bijdrage te leveren aan het team. Sean kent de stad, de club en onze ambities en zet daar vanaf nu mee zijn schouders onder. We zijn er heel blij mee dat Sean weer terug is in Utrecht.”