Sébastien Haller terug bij FC Utrecht: ‘Ideaal scenario’ voor de spits

Sébastien Haller keert terug bij FC Utrecht. De 31-jarige aanvaller komt over van Borussia Dortmund en heeft een contract getekend tot de zomer van 2026. De Ivoriaanse spits sluit per direct aan bij de selectie van trainer Ron Jans.

Haller kwam in 2015 bij FC Utrecht, waar hij tot 2017 speelde en drie seizoenen op rij clubtopscorer was. Vorig seizoen werd Haller al een half jaar gehuurd en had hij een belangrijk aandeel in het behalen van de vierde plaats in de competitie. “Een belangrijke kracht binnen én buiten de lijnen”, aldus FC Utrecht over zijn prestaties. Komend jaar begint Haller dus aan zijn derde periode bij de club uit de Domstad.

De afgelopen weken werd er door fans al volop gespeculeerd over zijn terugkeer. “Dankzij de gezamenlijke inspanningen van FC Utrecht, Borussia Dortmund en vooral Haller zelf is de transfer gerealiseerd,” meldt de Utrechtse club.

Ideaal scenario

“Ik ben blij en tevreden. Eigenlijk alles,” reageert de spits op de clubsite. Volgens Haller was er deze zomer de nodige interesse van andere clubs, maar had hij zelf vooral één ‘ideaal scenario’ voor ogen: FC Utrecht. “We hebben afgelopen jaar gebouwd aan iets moois en daar wil ik langer onderdeel van zijn. Als je ziet wat we in Europa hebben gedaan: geweldig. Goede wedstrijden, grote resultaten. Het enige wat je dan denkt: daar wil ik bij zijn, het team helpen. En dat is nu gelukt.”

De spits voelt nog altijd een sterke band met de stad. “Utrecht is voor mij een fijne plek, net als Nederland. Ik kan mijn gezin terugbrengen naar een plek die ze kennen. Dat brengt rust en is voor mij cruciaal: weer samenzijn met mijn familie. Natuurlijk heeft het even geduurd. Er lagen een paar uitdagingen, maar uiteindelijk hebben beide clubs goed meegewerkt. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

91 procent

Bij zijn terugkeer stelde FC Utrecht hem de vraag hoe fit hij is, waarop hij al grappend reageerde met “91 procent”, verwijzend naar zijn rugnummer van afgelopen seizoen. Vervolgens gaat hij op meer serieuze toon verder: “Nee, ik kan daar geen getal op plakken. Ik heb een deel van de voorbereiding meegedraaid bij Dortmund. Als iemand zijn lichaam goed kent, ben ik het. Ik weet wanneer ik van waarde kan zijn voor het elftal. Op het veld én daarbuiten. Ik kan niet wachten!”