Seizoenkaarten FC Utrecht uitverkocht: ‘Overweldigend’

FC Utrecht laat op vrijdagmiddag weten dat alle seizoenkaarten voor het seizoen 2025-2026 zijn uitverkocht. Dat betekent dat 16.000 supporters komend Eredivisieseizoen vanaf hun vaste plek de wedstrijden kunnen bekijken. Het is voor het eerst dat alle beschikbare seizoenkaarten zijn uitverkocht.

Een maand geleden kondigde de club uit de Domstad aan dat het tien dagen na de start van de verkoop al 10.000 seizoenkaarten had verkocht, iets wat het seizoen daarvoor pas na 42 dagen lukte. Ook de laatste weken vlogen de seizoenkaarten als warme broodjes over de toonbank, en nadat de laatste seizoenkaarten (die niet verlengd waren) op vrijdagochtend in de verkoop waren gezet, kon FC Utrecht in de middag aankondigen dat alle beschikbare seizoenkaarten zijn uitverkocht. De club laat op haar sociale mediakanalen weten dat het aantal van 16.000 verkochte kaarten ‘overweldigend’ is.

Europees voetbal

De snelle verkoop zal ongetwijfeld te maken hebben met de successen van het afgelopen seizoen, en de kans op de groepsfase van een Europees eindtoernooi. Maar voordat de Europa League- of Conference League-hymne in de Galgenwaard te horen zal zijn, moeten er minimaal twee tweeluiken in de voorrondes gewonnen worden. Bij een overwinning op Sheriff Tiraspol of Prishtina in de tweede voorronde van de Europa League worden de kansen hierop aanzienlijk vergroot.

Sheriff Tiraspol en Prishtina spelen op 10 en 17 juli een tweeluik, waarna FC Utrecht weet tegen wie het moet gaan spelen. Op 24 juli speelt FC Utrecht de heenwedstrijd, waarna de terugwedstrijd op 31 juli plaats zal vinden aan het Herculesplein.

Programma Eredivisie

Het programma voor de Eredivisie is ook al grotendeels bekendgemaakt door de KNVB. FC Utrecht speelt de eerste competitiewedstrijd in het eigen stadion op zondag 10 augustus om 16.45 uur tegen Heracles Almelo. De speeldata van speelronde 13 en later moeten nog door de KNVB bekendgemaakt worden, met uitzondering van de uitwedstrijd tegen Ajax op zondag 10 mei om 16.45 uur.