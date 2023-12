Sensationele stunt van Utrechtse Hercules tegen Ajax in de beker: 3-2 winst in de Galgenwaard

Een overwinning die de Utrechtse amateurclub Hercules nooit zal vergeten: als ploeg uit de derde divisie Ajax verslaan. Toch lukt het gisteravond in de Galgenwaard. Hercules versloeg Ajax met 3-2, een uitslag waar de Utrechters nooit van hadden durven dromen. Dat betekent dat ze door zijn naar de volgende ronde van het bekertoernooi.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het duidelijk dat de kans op winst voor Hercules klein was. Trainer René van der Kooij wees zijn ploeg van tevoren op die kleine kans in de kleedkamer, zo was te zien op ESPN, maar moedigde de spelers aan er helemaal voor te gaan. En zo geschiedde.

Tim Pieters schoot in de 15e minuut de 1-0 binnen. Tot ieders verbazing stond de amateurploeg uit Utrecht voor tegen Ajax, de club die al twintig keer de beker won. Toen Pieters in de 66e minuut ook de 2-0 maakte, kon het feest niet op in de Galgenwaard.

Extra tijd

Ajax kwam echter in de slotfase terug tot 2-2 en even leek het erop dat juist de Amsterdammers de wedstrijd naar zich toetrokken. Totdat invaller Mats Grotenbreg in de laatste minuten van de extra tijd scoorde uit een vrije trap. Hij zette Hercules op een 3-2 voorsprong die ze niet meer weggaven.

Deceptie bij Ajax en ongelofelijke blijdschap bij de Utrechters. “Dit is niet normaal”, zei Pieters direct na afloop tegen ESPN. “Ik kan het nog niet echt geloven. Ik denk dat dat pas later komt.”

‘Dit gaat de wereld over’

Na de 2-2 dacht Pieters dat ze de winst kwijt waren, “maar Mats die maakt hem nog. Ja perfect. Beter had je niet kunnen wensen.”

“Ik denk dat dit wel de wereld overgaat. Op het vierde niveau van Nederland Ajax uitschakelen.”

Wat een legendarische avond. Mijn clubje Hercules, verslaat Ajax! En wij (Hercules Zaal Veteranen 2) waren erbij! #heraja pic.twitter.com/FadT3fx6QR — Sander Hoogendoorn (@aahoogendoorn) December 21, 2023

De huisgenoten van Pieters hebben overigens goed verdiend aan de wedstrijd. Zij hadden van tevoren alle vertrouwen in hun huisgenoot. Er werd vijftien euro gewed op de winst van Hercules en een doelpunt van Pieters. Die weddenschap leverde ze ruim 11.000 euro op: