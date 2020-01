Simon Makienok verlaat FC Utrecht en vervolgt carrière bij Dynamo Dresden

Simon Makienok vervolgt zijn carrière bij Dynamo Dresden. De club uit de 2. Bundesliga neemt de 29-jarige Deense spits per direct over van FC Utrecht. Makienok speelde door blessureleed in twee en een half seizoen slechts negen officiële duels voor de club.

De 29-jarige targetman werd in de zomer van 2017 met veel verwachtingen naar Utrecht gehaald, maar liep nog voordat het Eredivisieseizoen begon een knieblessure op. Hij leek daar bij de start van het seizoen 2018-2019 van hersteld, maar moest opnieuw onder het mes. Uiteindelijk maakte hij in de bekerwedstrijd tegen Excelsior’31 zijn rentree, waarbij Makienok ook scoorde.

“We hebben veel respect voor hoe Simon zich heeft teruggeknokt ondanks de vele tegenslagen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite. “Nu Simon weer fit is, wil hij graag gaan voor meer speelminuten. Daarom is hij op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden bij Dynamo Dresden. Samen met die club zijn we tot overeenstemming gekomen over een transfer en hiermee gaat de wens van de speler in vervulling.”

Makienok is na Patrick Joosten (Sparta Rotterdam), Giovanni Troupée (FC Twente), Rico Strieder (PEC Zwolle) en David Jensen (New York Red Bulls) al de vijfde speler die deze maand, al dan niet definitief, vertrekt bij de club. Daartegenover stond de komst van huurlingen Jeroen Zoet (PSV) en flankspeler Kristoffer Peterson (Swansea City).