SO Lux succesverhaal voor team Uniek van SportUtrecht

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Het is goed voor lijf en leden. Maar dit is niet voor iedere Utrechter appeltje-eitje. Soms moet er voor een bepaalde doelgroep bewust gezocht worden naar ‘net dat beetje extra’. Een van de voorbeelden is het onder de aandacht brengen van extra beweegmomenten en een gezonde levensstijl op de (V)SO, SBO, PRO scholen voor speciaal onderwijs.

Onderzoek wijst uit dat kinderen op scholen voor speciaal onderwijs (SO) twee keer vaker kans hebben op overgewicht en drie keer vaker op obesitas dan kinderen in het reguliere onderwijs. Mede door de inzet van beweeg-/vitaliteitsmakelaars zijn er succesverhalen zoals op SO LUX. Hier werken Lisette Bakker en Sacha Boomkens vanuit SportUtrecht (SU) samen met het schoolteam en de ouders aan een gezonde leefstijl en worden er extra sportclinics ingezet om overgewicht tegen te gaan.

Deze aanpak blijkt succesvol. Want niet alleen op school is er aandacht voor de gezonde levensstijl en meer bewegen voor de kinderen. SportUtrecht kent de weg naar sportverenigingen die de kennis en kunde in huis hebben om kinderen die een beetje meer nodig hebben dan andere leeftijdsgenootjes te helpen.

“Wij zijn heel erg tevreden met deze samenwerking. Het past precies in onze werkwijze. We werken al samen met logopedisten, fysiotherapeuten, een spelbegeleider en andere zorgmedewerkers. En nu hebben we dus ook deze ondersteuning. Het zijn nu eenmaal bijzondere kinderen hier op school, die iets speciaals nodig hebben. En op deze manier kunnen we hier tijd en energie in steken”, zegt Varenka Bunt, directeur van SO Lux.

Aanbod

De beweegmakelaars van het team Uniek van SU zijn dan ook continu op zoek naar een aanbod op maat. Er worden gesprekken gevoerd met de andere specialisten binnen de school en uiteraard met de ouders om te kijken wat het beste werkt voor de kinderen.

“We geven na de sportclinics folders mee van de club, waardoor ouders kennis kunnen maken met het aanbod. Het valt niet altijd mee voor ouders om een juiste sport te vinden. Want deze kinderen kunnen nu eenmaal niet even op de fiets springen om zelf naar de sportclub te gaan. Ze moeten gehaald en gebracht worden. En mede hierdoor sporten dit soort kinderen minder vaak en bewegen ze dus een stuk minder dan anderen. En daar schuilt het gevaar voor overgewicht. Er zijn al successen behaald bij clubs als Kampong, DESTO en diverse judoclubs en zwemverenigingen. SportUtrecht is op zoek naar uitbreiding van de sporten. En dan het liefst een beetje verspreid door Utrecht, zodat het voor ouders ook wat makkelijker wordt”, aldus Varenka Bunt.

Verbouwing

Het is alweer een paar maanden geleden dat Lux, de kleine vriendelijke basisschool voor speciaal onderwijs, is verhuisd. Momenteel is de school gehuisvest aan de Boadreef 2 in Overvecht. Daar was al de mogelijkheid om te groeien in het aantal groepen. In januari 2024 start de laatste nieuwe groep, dan zit Lux op de maximale capaciteit.

Volgend jaar rond deze tijd hoopt de school terug te zijn op het vertrouwde oude adres aan de Stauntonstraat 9 in Zuilen, waar ook plaats is voor dertien groepen. Directeur Varenka Bunt is blij met de vernieuwbouw. En dan niet alleen omdat er meer kinderen op de juiste onderwijsplek kunnen worden geplaatst, maar ook omdat het nieuwe gebouw zal voldoen aan alle eisen van de huidige tijd.

Zoektocht

Varenka Bunt weet dat de verhuizing voor de kinderen en het team even lastig was en dat zal met de terugkeer niet anders zijn. “Maar het wordt een prachtig duurzaam gebouw, volledig passend voor deze doelgroep. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Voor deze ouders is het vaak een hele zoektocht om een goede onderwijsplek voor hun kind te vinden. Een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en waar ze zichzelf mogen zijn. We kunnen straks voor meer kinderen en hun ouders iets betekenen, simpelweg omdat we nu en straks meer ruimte hebben. Aan de andere kant zorgt de kleinschaligheid van onze school er ook voor dat we elkaar hier allemaal kennen en dus ook weten wat een kind nodig heeft en waarop we dus ons aanbod op kunnen aanpassen. Zien en gezien worden. En dat willen we uiteraard graag behouden.”