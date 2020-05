Spelers FC Utrecht leveren tijdelijk een deel van het salaris in Stadion Galgenwaard. Foto: DUIC

De spelers van FC Utrecht hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke salarisverlaging. Aanvoerder Willem Janssen zegt dat de hele groep zich bewust is van de impact van het coronavirus en vanaf de eerste minuut bereid was mee te denken. Dat onderstreept ook algemeen directeur Thijs van Es. “In de gesprekken met de spelersraad was direct duidelijk dat de spelers ook hun steentje bij wilden dragen in deze tijd van inkomstenderving.” Van Es geeft aan dat het lastige tijden zijn en dat er momenteel gezocht wordt naar mogelijkheden om door te gaan op de lijn die de club voor de crisis te pakken had. “De spelersgroep staat volledig achter deze plannen, waar we natuurlijk trots op zijn.” Supporters Niet alleen FC Utrecht heeft het moeilijk volgens Janssen. Ook supporters kunnen volgens de aanvoerder voor lastige keuzes komen te staan. “Als blijk van waardering en solidariteit richting deze trouwe supporters en partners hebben wij het voortouw genomen door middel van deze tijdelijke salarisverlaging. Ik ben blij dat we een unaniem akkoord hebben bereikt.” Niet alleen de spelers leveren de komende tijd salaris in. De technische staf en de directie van FC Utrecht hebben zich solidair getoond en volgen het voorbeeld van de spelersgroep. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

