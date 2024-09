Sport Utrecht: ‘Ze willen de dinsdagmiddag voor geen goud missen’

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Het brengt je veel qua gezondheid maar ook op het gebied van sociale contacten. En sport is niet alleen fysiek belangrijk. Minstens zo belangrijk is het dat het ook tussen ‘’de oren’’ lekker zit. Naast de reguliere sportverenigingen zijn ook andere sportaanbieders zich hiervan bewust. Zo ook de organisatie van de Stedelijke Utrechtse Biljart Competitie (SUBC).

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

Ze willen het voor geen goud missen: hun wekelijkse middagje uit naar een van de deelnemende locaties waar één of meerdere biljarts staan. Dit jaar strijden 13 teams, met tussen de 70 en 75 deelnemers, op 26 dinsdagmiddagen om de eer, voor het Utrechtse Libre-kampioenschap met hun eigen biljartteam. Er is slechts één uitzondering, en dat is het persoonlijk kampioenschap in januari. Dan kunnen teamgenoten ook tegenstanders zijn. Want hoewel je inmiddels een dagje ouder bent, blijft de wil om te winnen.

Strikte regels zijn er eigenlijk niet, en dat gaat al sinds begin jaren ’80 goed. Toen kwamen enkele biljartliefhebbers van toen, zoals Bertus van Bemmel, Bep Verhoef, Georg van Binsbergen, Herman Vermeer van het Spaarne (nu de Nieuwe Jutter), en Willem Weijers van de Musketon op het idee om een biljartcompetitie tussen hun wijkcentra te organiseren. Dit bleek een gouden idee, want ook andere centra toonden snel interesse. Er wordt geen contributie geheven en er is geen verplichte kledingvoorschrift.

Wedstrijdleiding

Ton Faasen van de Nieuwe Jutter heeft sinds een jaar of drie de wedstrijdleiding op zich genomen. “Ik weet niet alles van het verleden, daarvoor moet je bij mijn broer Joop zijn, die ook voorzitter van de Nieuwe Jutter is. We spelen tegenwoordig niet meer alleen met de wijkcentra. Naast de Nieuwe Jutter, De Schalm uit De Meern, en De Musketon uit Lunetten, doen ook Biljartvereniging RCN uit Nieuwegein, Biljartvereniging Welgelegen, en Biljartclub Transwijk mee.”

RCN speelt aan de Herenstraat in Nieuwegein en beschikt over een grote biljartzaal met onder andere drie driebandentafels en diverse andere biljarts. Welgelegen heeft een prachtige plek binnen het complex van de omnivereniging, terwijl Transwijk afkomstig is uit en speelt in het zorgcentrum. De Pomerans, de club die speelt in het wijkcentrum van De Meern, kent zijn oorsprong bij de voetballers van de Algemene Sportvereniging UVV. In feite zijn dus alle biljartliefhebbers die deel uitmaken van een vereniging welkom om met hun team deel te nemen aan deze competitie.

“Hoewel we weinig regels hebben, hebben we wel een paar afspraken met elkaar gemaakt. Zo worden de uitslagen door het thuisspelende team doorgegeven aan mij, en ik zorg ervoor dat alle uitslagen en standen worden verwerkt. Als er iemand om wat voor reden dan ook uit een team wegvalt, is het tot nu toe altijd gelukt om een vervanger te vinden, zodat het aantal deelnemende teams stabiel blijft. Het meeste werk voor mij zit in de persoonlijke kampioenschappen. Vroeger waren die in februari, maar dat doen we niet meer, omdat sommigen graag naar carnaval gaan of op vakantie. We spelen nu in januari, en ieder jaar hebben we zo’n 50 deelnemers, volle bak voor ons. Na het persoonlijk kampioenschap vervolgen we de teamcompetitie, die eind mei stopt.”

Moyenne

Er zijn ook afspraken over het vaststellen van het moyenne, wat bepaalt welke positie iemand binnen het team inneemt. Het aantal caramboles dat iemand moet maken hangt af van de resultaten van het vorige seizoen. Nieuwkomers worden ingeschat door de verenigingsleiders. Na drie wedstrijden wordt het moyenne van nieuwe spelers vastgesteld op basis van hun resultaten tot dan toe. Dit kan betekenen dat hun plek in het team verandert, aangezien de volgorde van spelers van hoog naar laag wordt vastgesteld. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het moyenne van alle spelers die drie of meer wedstrijden hebben gespeeld herzien.

“We doen ons uiterste best om alles zo zorgvuldig mogelijk in te delen. We hebben een document opgesteld onder de naam ‘Regels en Richtlijnen SUBC’. Deze en nog veel meer informatie is te vinden op onze website: subc-nl.nl, die wordt bijgehouden door onze voorzitter René Meye. Ook belangstellenden kunnen ons daar vinden. Iedereen vanaf ongeveer 55 jaar is welkom in een team. Heeft iemand een afwijkende leeftijd maar wil die toch om wat voor reden dan ook deelnemen, dan kijken we of dit past. Want voor ons is de sociale kant van deze competitie minstens zo belangrijk als het winnen van een potje biljarten,” aldus Faasen.