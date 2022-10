Sportieve Wereldmeiden: meiden met een vluchtelingenachtergrond leren elkaar kennen door sport

Utrecht is al sinds 1956 (Hongaren) een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Sinds 2019 vormt het zogeheten plan Einstein, waarin de buurt, verenigingen en andere instanties, samenwerken aan de opvang en integratie van vluchtelingen, de blauwdruk. Zo ook in de Utrechtse sportwereld, waar Sport Utrecht meewerkt aan het zogeheten project Wereldmeiden. Marina van Huissteden-Kaspers nam voor DUIC en SportUtrecht een kijkje achter de schermen.

Het enthousiasme spat ervanaf. En dat is maar goed ook, want als je als gewoon mens dat lid is van een sportvereniging leest waar dit project over gaat, ben je geneigd af te haken door termen als ‘maatschappelijke diensttijd’, ‘proeftuin’ of ‘interculturele contacten’. Want we zijn – als vrijwilligers – al zo druk en wat is dit dan nu weer!

Maar eenmaal in gesprek met Nassim Kajouane en Macy Mulder, de projectleiders van dit maatjesproject, raak je al heel snel enthousiast en zie je de meerwaarde.

Het project ‘Wereldmeiden’ staat voor een groep meiden met verschillende achtergronden die elkaar sportend ontmoeten. Doel is meiden met een vluchtelingenachtergrond een half jaar lang één keer per week met elkaar te laten sporten. Op die manier leren ze elkaar en elkaars achtergrond en leven kennen. In Utrecht een nieuw project, maar elders in het land zijn er mooie voorbeelden van nieuwe vriendschappen en meiden die hun talenten ontplooien en met plezier meedoen aan de Nederlandse samenleving. Deze meiden doen dit onder de bezielende leiding van zogenoemde Maatschappelijke Diensttijders (MDT‘ers). Het project wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid en via het Huis voor Beweging is Sport Utrecht een van de partners.

“Voordat je verder gaat. Wij vinden het heel erg belangrijk dat je opschrijft dat het de bedoeling is dat al die meiden zelf initiatieven ontplooien en het dus zelf doen. Wij moeten onszelf eigenlijk overbodig maken en we denken dat dit ook wel gaat lukken”, zegt Macy Mulder die zeker ook als buurtsportcoach met de ‘voeten in de klei’ staat.

Nassim beaamt dit en vult aan: “Wij hebben nu het initiatief genomen en een hoop moeten regelen, want dit is nieuw en moet dus ook nog bekend worden. En dat betekent dat je een hoop moet uitleggen. Dus ook dat er twee groepen meiden zijn. Degenen die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sport, die kunnen dus MDT’er worden, en de meiden die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering, de deelneemsters dus.”

Resultaat

En dat uitleggen heeft dit tweetal goed gedaan. Door hun inzet en enthousiasme zijn er zowel MDT’ers geworven als deelnemers aan het project.

Als buurtsportcoach ontmoet Macy veel sportieve jongeren. “Ik zie dan ook best talenten rondlopen vanuit de middelbare scholen of gewoon uit de wijk en vraag ze dan of ze geen zin hebben om MDT’er te worden. Je biedt deze meiden ook weer een stukje structuur en toekomst. De deelneemsters aan dit project heb ik geworven via vakleerkrachten, de internationale school en via PM-dance.” Nassim wierf een aantal deelneemsters via het COA in De Meern. Het resultaat is een groep van negen meiden. Maar er is nog ruimte voor meer deelnemers.

De eerste sportclub die meewerkt aan dit bijzondere project is FDC Centre uit Kanaleneiland. Deze club, met inmiddels duizend sporters per week, zei direct ‘ja’ op het verzoek de eerste sporten aan te bieden voor de eerste groep.

‘’We bieden nu een aantal sporten aan, zoals fitness, kickboksen, taekwondo en, via PM dance, dans. Maar in de toekomst moeten die meiden zelf aangeven wat ze willen”, aldus Nassim. Macy knikt instemmend en zegt: “Dit is het begin, wij zijn ook heel benieuwd waaraan ze verder behoefte hebben. En als er sportclubs, deelnemers of potentiële MDT’ers zijn die meer willen weten kunnen ze met mij contact opnemen, via [email protected] Ik leg hen graag de details uit.”