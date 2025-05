Sportpark Welgelegen in Utrecht gaat op de schop; meer ruimte voor hockey of voetbal

Sportpark Welgelegen in Transwijk-Noord gaat binnenkort flink op de schop. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een plan waarmee het sportaanbod moet worden uitgebreid. Op die manier moet beter aan de behoefte van de wijk worden voldaan.

Het is volgens het college belangrijk om Sportpark Welgelegen uit te breiden omdat er in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier een flink aantal woningen wordt toegevoegd. “De extra woningen vragen om extra capaciteit aan sportvoorzieningen om ‘de tienminuten stad’ te kunnen waarborgen.” Daarom onderzocht het college drie opties om het sportpark uit te breiden, en daar is er één van gekozen.

Vier nieuwe sportvelden

Het nieuwe plan moet uiteindelijk ruimte bieden voor vier sportvelden. Dat moet gebeuren in twee fases. In de eerste fase worden twee velden aan de westzijde van het sportpark aangelegd. De tweede fase, die van start gaat als er een alternatief is voor honk- en softbal, wordt uitgevoerd als er voldoende financiële middelen zijn.

Het is namelijk een beetje passen en meten in Sportpark Welgelegen, schrijft het college. “Uit de variantenstudie is gebleken dat het toevoegen van vier velden […] ruimtelijk niet past. In alle varianten, in meer of mindere mate, is er ruimte nodig aan de westzijde van het studiegebied en moeten er functies verplaatst of uitgeplaatst worden.”

Hockey of voetbal

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer ruimte komt voor hockey en voetbal, zegt het college: “Hockey en voetbal hebben een belangrijke functie voor de jeugd uit de aangrenzende wijken en op dit moment is er al een tekort aan velden. We vinden het ook vanuit het principe van Ongelijk investeren in gelijke kansen belangrijk om te investeren in sportvoorzieningen in de omgeving van Kanaleneiland waar de sportdeelname relatief laag is.”

Of de velden definitief naar hockey of voetbal gaan, is nog de vraag. De uitwerking van de plannen voor Sportpark Welgelegen moet nog gebeuren. Eerst wordt er nog contact gezocht met de omgeving, zegt het college. Naar verwachting is in het derde kwartaal van 2025 de voorkeursvariant voor Sportpark Welgelegen definitief.