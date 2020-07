Sportscholen in Utrecht openen weer de deuren: hoe ziet het nieuwe sporten eruit?

Utrechters kunnen vanaf woensdag weer terecht bij verschillende sportscholen in de stad. Ook contactsporten zoals stijldansen en worstelen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. De accommodaties staan na maanden gesloten te zijn geweest vanwege het coronavirus weer te trappelen om mensen te ontvangen.

Ook bezoekers konden niet wachten. ‘’Kwart voor zeven stond de eerste trouwe klant al voor de deur’’, vertelt een medewerker van sportschool De Workout aan de Oudegracht. ‘’Maar het is niet de bedoeling dat alles direct weer volgepropt zit. We werken nu met reserveringen voor groepslessen en vrijsporten, die mensen vanaf zeven dagen van tevoren al kunnen maken. Zo houden we overzicht over het aantal bezoekers dat we tegelijkertijd ontvangen’’

Om rekening te houden met anderhalve meter afstand zullen er bij De Workout kleinere groepslessen plaatsvinden dan voorheen. ‘’Die doen we nu in groepjes van acht tot twintig man. Daarnaast zijn we de zalen met een meetlint afgegaan en hebben we stippen op de vloer getekend die aangeven waar je kunt staan. Verder hebben we looproutes uitgezet en zit er tussen elke les een kwartier wisseltijd. Het is even aanpassen, maar we zijn superblij dat we weer open mogen.’’

Contactsporten

Fred Klinkenberg van Dansstudio Fred is ook door het dolle heen: “Al die tijd zijn we onder het kopje sportscholen geduwd dus konden we maanden niks doen, ook al werken we in onze dansschool hoofdzakelijk met echtparen die toch al uit hetzelfde huishouden komen. Maar nu mogen we eindelijk weer!’’

Voor een contactsport als stijldansen gelden speciale regels. ‘’Je mag als koppel uit hetzelfde huishouden met elkaar dansen, of je kiest een andere danspartner waar je dan voorlopig aan vast zit”, Vertelt Klinkenberg. ‘’Ook neem je bij dansen natuurlijk veel ruimte in beslag. Ik heb uitgerekend dat elk paar tussen vijftien en twintig vierkante meter nodig heeft om te kunnen functioneren en anderhalve meter afstand te houden van andere koppels.’’ Daarmee kan Klinkenberg nu zeven danskoppels per keer ontvangen. Dat is de helft minder dan normaal, dus draait hij vanaf vandaag dubbele diensten.

Bij worstelvereniging De Halter aan het Heycopplein kunnen ook weer normale trainingen worden gegeven. Erwin Goris van de Halter: ‘’We hebben de afgelopen tijd gelukkig toestemming gehad om de binnentuin van het kinderdagverblijf om de hoek te gebruiken, waar we crossfitlessen konden geven. Maar nu mag het worstelen zelf ook weer. We zijn druk bezig om de roosters weer in elkaar te draaien: in kleinere groepen en met een strikte scheiding tussen volwassenen, senioren en kinderen. ‘’

Senioren

Voor kwetsbare mensen kan een bezoek aan de sportschool nog best spannend zijn. Zo verwacht De Workout dat senioren voorlopig nog terughoudend zijn en heeft daar ook iets op bedacht. Elke dag worden er voor hen rond de vijf bootcamps gegeven in het Griftpark, met een maximum van vijftien mensen.

Naast de opening van sport- en dansscholen mogen er ook weer grotere groepen mensen samenkomen en ook mogen er weer meer mensen in één auto zitten. Discotheken en nachtclubs blijven nog dicht tot 1 september. Bekijk hier het volledige overzicht van de nieuwe regels.