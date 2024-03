SportUtrecht ging langs bij een training voor 60-plussers: ‘Wij vinden het nog steeds heerlijk’

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Het brengt je veel qua gezondheid, maar ook op het gebied van sociale contacten. Maar ondanks dat er veel wordt ingezet door beweeg- en vitaliteitsmakelaars, de reguliere gezondheidszorg en verenigingen is dit niet voor iedere Utrechter appeltje-eitje. Maar wie eenmaal de smaak te pakken heeft, ervaart het simpelweg als een verrijking in het dagelijks leven.

Sportkleding aan, handdoekje mee. Iedere woensdagochtend rond de klok van 11.00 uur verzamelt een gezellige groep 60-plussers zich bij de gymzaal ‘de oude Veiling’ aan het Heycopplein 5. Doel is door eenvoudige beweegoefeningen de conditie, kracht en balans te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat er aan valpreventie wordt gedaan.

Deze locatie bij De Kleine Dichter is al jarenlang ook het thuishonk van UKV de Halter, een worstel- en krachtsportvereniging, die is opgericht in 1921. De Halter staat bekend als een club die altijd nauw betrokken is bij het wel en wee in de wijk. Dit en de centrale ligging hebben ervoor gezorgd dat er iedere woensdagochtend wordt getraind onder leiding van sportdocente Germaine Custers.

“Ik ben er nog maar een paar maanden bij en ik vind het fantastisch”, zegt de 73-jarige Jan Vianen. Hij verhuisde van Utrecht Oost naar een appartement aan de Veilinghaven. “Ik zat wel op een sportschool maar las over dit initiatief en heb een aantal proeflessen genomen. Ik was direct verkocht. Mede door de opzet van de lessen op muziek, wat ook nog gezellig is. Het knappe is dat Germaine iedere week weer een andere les verzorgt. We werken dan ook met verschillende materialen, zoals een bal, hockeystick, frisbee of een badmintonracket. Ik was echt blij verrast en heb me dan ook direct aangemeld. Bijkomend voordeel is dat we na afloop ook altijd een kopje koffie drinken en dat het een stuk goedkoper is dan de sportschool.”

Trees Putman (77) en Ludi Geerdink (89) beamen zijn woorden. “Wij doen dit al 27 jaar en vinden het nog steeds heerlijk. We zijn begonnen met de fitnessclub in zwembad Den Hommel, maar moesten daar plaatsmaken voor de kinderopvang. Het is niet alleen heerlijk om te bewegen, maar we doen het ook voor de gezelligheid en de meesten kennen elkaar ook al jaren.”

Ludi zegt: “Welja en ben je er klaar mee, dan stop je gewoon. Trees en ik tennissen ook nog bij TC Domstad en zo doen we het daar ook. We hebben met fitness al heel wat docenten gehad, ook hele goeie maar deze is wel heel erg leuk. Ik hoor dat er aan valpreventie wordt gedaan, maar dat heb ik nog niet zo erg gemerkt of niet begrepen. Moet ik toch eens naar vragen, want ik kan dat best gebruiken.”

Opleiding

De drie cursisten zijn niet de enigen die enthousiast zijn. Docente Germaine Custers werkt in het dagelijks leven op de Universiteit Utrecht maar besloot de opleiding MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) te volgen in Tilburg. “Ik heb les gegeven als zumba-instructeur via het COA, aan de asielzoekers die in Oog in Al verblijven. En ook dat vond ik heel erg leuk. Deze opleiding is heel breed en je leert er niet alleen alles over de anatomie en spiergroepen, maar dus ook didactisch, zo van, hoe bouw ik een les op? Het werken met ouderen is natuurlijk ook heel specifiek. Door deze lessen werken we ook aan de valpreventie. En dat houdt niet op bij het goed bewegen, want mensen leren ook dat je bijvoorbeeld niets op de grond moet laten liggen. Ik vind het zo leuk dat ik op de universiteit wat minder uren ben gaan werken om dit te doen. Op vrijdag heb ik nog een groepje op de Montessorischool Oog in Al, aan de voet van de Dafne Schippersbrug.”

De training is geschikt voor zowel mensen die niet gewend zijn om te bewegen als mensen die hinder ondervinden van lichamelijke klachten. Het doel is dat deelnemers zo lang en goed mogelijk zelfverzekerd hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. En om plezier te hebben! Geïnteresseerden kunnen komen kijken en een keer een gratis proefles volgen. Een tien-lessenkaart kost 55 euro. Voor meer informatie, mail naar: germainecusters@hotmail.com.