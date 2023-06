SportUtrecht met worstelaar Adam Al Kandoussi uit Overvecht: ‘Ik ben aan het jagen in Japan’

Voordat het applaus klaterend opklinkt voor een sporter heeft deze een lange weg afgelegd. Vele jaren aan intensieve trainingsarbeid, reistijd, keuzes maken en een strakke planning gaan hieraan vooraf. En natuurlijk is de steun van gezin, vrienden, school en/of werk onontbeerlijk voor een topsporter. Worstelaar Adam Al Kandoussi uit Overvecht doet zijn verhaal vanuit een trainingscomplex in Japan. Daar volgt hij ten tijde van het interview samen met de Japanse worstelploeg een trainingsstage.

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

“Hoe ik hier kom en wat ik hier doe? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben hier want ik ben aan het jagen. Mijn uiteindelijke doel is meedoen aan de Olympische Spelen 2024 in Parijs. En dat moet ik zien te bereiken door mij te kwalificeren op het WK freestyle en Grieks-Romeins half september in Belgrado.”

Al Kandoussi weet dat hij op dat WK bij de eerste zeven moet eindigen wil hij een plaats afdwingen voor de Olympische Spelen. Hij zet daarvoor alles op alles en jaagt tegelijkertijd zijn jongensdroom na. Dit keer lukte het hem uitgenodigd te worden voor een trainingsstage met de Japanse worstelselectie. “Die Japanners zijn toppers. Samen met de Russen, Amerikanen, Iraniërs en Turken vormen zij de wereldtop. Ze hebben een totaal eigen worstelstijl en ook technisch volgen ze een compleet eigen programma. Punt is, je ziet ze niet zo vaak op internationale toernooien waardoor je nooit precies weet wat ze in huis hebben.”

Al Kandoussi zal tijdens het WK – als hij samen met Team NL zijn kunsten op de mat mag vertonen – in ieder geval niet door hen verrast worden. “Ik train kei- en keihard, meestal zo’n vijf uur per dag. Ik krijg enorm veel feedback op wat ik doe en leer iedere dag weer bij. Het mag niet, maar ik heb toch een paar technieken gefilmd waarmee ik thuis nog verder aan de slag kan. Ik ben in de veertien dagen dat ik hier ben volledig door de ploeg opgenomen. De coach heeft hen uitgelegd waar ik voor sta, wat ik graag wil en ik word binnen de ploeg als een familielid behandeld. Ik ben echt zwaar onder de indruk, ook van het respect dat je krijgt als buitenstaander.” Naast zijn leerproces op de mat, geniet hij van de cultuur, het overheerlijke eten en het maken van nieuwe vrienden.

‘Na Mekka komt Overvecht’

De topsporter is inmiddels weer terug op het honk. In zijn eigen wijk Overvecht. “Ik zeg altijd: na Mekka komt Overvecht en Overvecht is voor mij het Tokyo voor de worstelsport.” Want hoe je het ook wendt of keert, Overvecht is veruit zijn favoriete wijk waar hij als driejarig jochie terechtkwam.

Hier geniet Al Kandoussi grote bekendheid en wordt hij niet alleen op sportgebied als voorbeeld gesteld, maar komen de mensen vaak naar hem toe voor hulpvragen en raad. “Ik vind dat fijn. Ik heb door de sport zoveel goede dingen geleerd en vrienden gemaakt. Natuurlijk heb ik dat niet alleen gedaan. Ik ben sinds kort getrouwd en mijn vrouw steunt mij enorm. Net zoals mijn ouders dat altijd hebben gedaan. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Ik ben begonnen met turnen en ook dat ging zeker niet slecht, maar bij mijn laatste club ging het fout. Ik had het idee dat ze mij niet zo zagen zitten en ben er dus ook mee gestopt. Samen met mijn moeder Jamna Ghoula, waarvan ik duidelijk de sportgenen heb, kwamen we uiteindelijk uit bij het worstelen. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.”

Van hobby tot werk

Adam Al Kandoussi heeft evenmin spijt van het feit dat hij van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Hij richtte samen met zijn moeder de sportschool Overfit op. Vanuit daar begeleidt hij kinderen uit de wijk Overvecht. Dit zijn veelal kinderen met overgewicht of een beperking. Moeder en zoon brengen mensen bij elkaar en leren ze naast bewegen ook maatschappelijk hun mannetje of vrouwtje te staan.

Daarnaast werkt hij als buurtsportcoach bij SportUtrecht. “Ik weet zeker, want dat bewijzen we al jaren, dat sport mensen heel veel brengt. Kijk maar naar mij. Ik heb altijd gesport en had gewoon geen tijd om rottigheid uit te halen. Als je zelf laat zien dat je verder wilt komen, zijn anderen bereid je te helpen. In mijn geval bij SportUtrecht, waar ik alle kansen krijg mezelf te ontwikkelen, en vrij kreeg voor deze trainingsstage.”