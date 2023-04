SportUtrecht sprak bij zwembad Fletiomare met Toos (86): ‘Ik heb een bloedhekel aan zwemmen’

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Het brengt je veel qua gezondheid, maar ook op het gebied van sociale contacten. Maar ondanks dat er veel wordt ingezet op beweeg- en vitaliteitsmakelaars en de reguliere gezondheidszorg is dit niet voor iedere Utrechter appeltje-eitje. Marina van Huissteden-Kaspers zwom voor DUIC en Sport Utrecht een uurtje mee met de 86-jarige Toos van Oostrum en de 84-jarige Ida van Dis.

Het is dinsdagochtend 08.55 uur. Over vijf minuten begint het ‘therapeutisch zwemmen’ in zwembad Fletiomare. Hier wordt onder leiding van fysiotherapeut Eric Koopman gewerkt aan de conditie, spierkracht en souplesse. De ene keer met, de andere keer zonder oefenmateriaal wordt er geoefend in lekker warm water van 31 graden. Toos van Oostrum trekt haar badmuts nog maar eens recht en zegt: “Ik heb een bloedhekel aan zwemmen, maar je moet blijven bewegen.”

Toos kwam via de fysiotherapiepraktijk Vleuten zo’n tien jaar terug in aanraking met de oefengroep in het water. “Ik bleek na een rugoperatie een gedeeltelijke dwarslaesie te hebben opgelopen. Na een aantal weken revalidatie in De Hoogstraat kwam ik voor de rest van de therapie bij Eric Koopman. Ik leek wel een pinguïn, zo slecht liep ik. Hij adviseerde mij de zwemgroep. En ik moet eerlijk toegeven, hoewel ik een bloedhekel heb aan zwemmen, het helpt mij echt op het gebied van bewegen en conditie.”

Ida van Dis weet dat al zo’n dertig jaar, zo lang zwemt ze al bij Koopman. “Ik stam nog uit de tijd dat het oude zwembad er stond. Destijds gingen we ook ieder jaar met de bus uit. Dan gingen de vrouw en de schoonvader van Eric ook mee. Bijvoorbeeld naar Limburg, zo ben ik ook voor de eerste keer in Thermae 2000 geweest. Maar we gingen natuurlijk niet alleen voor de gezelligheid op pad. Ik ben hier begonnen na de diagnose dat ik aanleg heb voor spierreuma. En door het zwemmen hier in het warme water, in combinatie met wat medicatie, blijven mijn spieren tot dusver behoorlijk soepel.”

‘Ik vind dat je op onze leeftijd je lichaam moet koesteren’ – Ida van Dis (84)



Vitaler en energieker

En dat ervaren de dames niet alleen. Ze zijn in het dagelijks leven ook veel vitaler en energieker. Het helpt Ida met het blijven uitoefenen van een van haar hobby’s, zoals tuinieren. “Het is mijn lust en mijn leven, maar ook vermoeiend, zeker als je zo’n grote tuin hebt als ik. Maar ik heb er nog steeds zin in en ik weet zeker dat dit mede door het wekelijks oefenen in dat warme water komt. Mijn man is inmiddels overleden, maar ik heb nu gelukkig ook weer de energie om eens naar het theater te gaan, mede door de stichting Vier het Leven die onder andere het vervoer regelt. Maar bottom line is dat ik een redelijk goede conditie heb opgedaan door dat zwemmen en zulke dingen dus ook kan doen. Ik vind dan ook dat je op onze leeftijd je lichaam moet koesteren. En dat gaat niet vanzelf, daar moet je wat voor doen.”

Toos van Oostrum is het roerend met haar eens. Zij is, ondanks haar hoge leeftijd, nog steeds de trotse eigenaresse van een bed & breakfast in de oude kern van Vleuten. “Heel simpel hoor, maar op die manier blijf ik ook betrokken. Ik doe de boekingen zelf via de computer, dat is weer goed voor de geest. Ik hoop het zwemmen echt zo lang als mogelijk vol te houden omdat het goed is voor mijn conditie. Wel ben ik inmiddels op een leeftijd dat ik dan ’s middags even een dutje doe, om vervolgens weer allerlei activiteiten te gaan doen.”

Reddend zwemmen

De medische therapiesessie is inmiddels ten einde. Samen met de andere deelnemers wordt er gezellig koffie gedronken, maar niet voordat Ida haar prachtige grijze krullen weer op orde heeft gebracht. Tijdens het koffie drinken zijn de gesprekken divers. Een van de onderwerpen is het eindigen van deze wekelijkse les door een nieuwe regeling vanuit de gemeente. Dat wil zeggen dat de fysiotherapeut die voor de groep staat een diploma reddend zwemmen moet hebben. “Hilarisch”, is het oordeel, want de waterstand in dit doelgroepenbad komt nooit hoger dan 1.40 m aan de ene kant en 1.25 m aan de andere kant. Maar ja regels zijn regels!