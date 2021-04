Squash Utrecht deed zaterdag mee aan corona-experiment; ‘iedereen komt bezweet en voldaan de baan af’

Squash Utrecht aan de Taagdreef in Overvecht mocht zaterdag na lange tijd weer sporters verwelkomen. Zij doen namelijk mee aan de reeks experimenten waarbij de overheid wil kijken of verschillende sectoren met behulp van een testbewijs eerder open kunnen.

Squash Utrecht is vanwege de coronamaatregelen lange tijd gesloten. Zaterdag mochten er weer eenmalig mensen gebruikmaken van de banen. “De reacties zijn louter positief, iedereen komt bezweet en voldaan de baan af”, zegt Stephan Patz, manager bij Squash Utrecht.

Een negatief testbewijs is een voorwaarde om mee te doen aan de experimenten. Daarnaast is het ook zo dat mensen van 27 jaar of ouder niet in groepsverband mogen sporten. Daarom kwam een groot deel van het ledenbestand van Squash Utrecht niet in aanmerking om mee te doen aan het experiment. “Dat vinden wij erg jammer want we willen niemand uitsluiten, maar dat zijn nou eenmaal de regels.”

Spierpijn

Zaterdag stonden er dus alleen sporters van 26 jaar en jonger op de baan bij Squash Utrecht. “Ik denk dat we hiermee toch heel wat leden blij hebben gemaakt. Je merkt dat deze leeftijdsgroep graag weer iets wilde doen, even weg van de studentenkamer. Ik hoop dat ze nu drie weken spierpijn hebben en dat we daarna weer terug naar het normale kunnen gaan”, zegt Patz met een glimlach.

In de tussentijd organiseert Squash Utrecht nog steeds buitentrainingen. “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om mensen in beweging te krijgen. Ook al is het niet het echte werk. Ik hoop dat we met dit experiment kunnen aantonen dat er veilig gesport kan worden.”

Bond

De Squashbond is volgens Patz al lange tijd bezig om de verschillende centra in het weer open te krijgen. Zij hebben Squash Utrecht dan ook voorgedragen bij het Experiment. “Dat hebben ze gedaan omdat wij centraal liggen en daardoor zoveel mogelijk squashers de mogelijkheid kregen om weer een keer de baan op te gaan.”

Naast Squash Utrecht doen nog meer ondernemingen uit de stad mee aan de experimentenreeks. Onder andere TivoliVredenburg, Spoorwegmuseum, Stadsschouwburg, Holland Casino, EKKO, De Helling en verschillende horecazaken openen in april ook tijdelijk hun deuren voor publiek.