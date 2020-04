Start Vuelta mogelijk in Spaanse Irun en dus niet meer in Utrecht

Volgens de Baskische krant El Diario Vasco start de Vuelta dit jaar in het Spaanse Irun en dus niet meer in Utrecht. Eerder werd al bekend dat de startdatum van de wielerronde werd uitgesteld.



Vanwege het coronavirus is de startdatum van de Vuelta later in het jaar gepland. In El Diario Vasco wordt een datum van 24 oktober genoemd.

Vanwege een latere startdatum en de problemen die het coronavirus veroorzaakt wordt nu dus overwogen om de aanvang van de ronde dit jaar niet meer in Utrecht plaats te laten vinden, maar te verplaatsen naar 2022. In 2021 is de start van de Vuelta in het Noord-Spaanse Burgos.

Augustus

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Vuelta in augustus in Utrecht begon. Deze maand werd al bekend dat die datum niet meer gehaald ging worden.

“Dat de Vuelta in augustus niet naar Utrecht komt, is natuurlijk heel erg jammer. Zeker ook voor alle vrijwilligers, buurtbewoners, actieve ondernemers die zich op de komst van de Vuelta hadden verheugd. […] Het nieuws komt niet onverwacht: het coronavirus heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet. Het treft nu ook de Vuelta”, zei wethouder Klaas Verschuure eerder.