Supporters FC Utrecht al onderweg, maar last minute niet meer welkom in Volendam

De wedstrijd tussen FC Volendam en FC Utrecht wordt vanavond gespeeld met een leeg uitvak. De supportersbussen van FC Utrecht waren al onderweg naar Volendam, maar werden door de lokale driehoek – die bestaat uit de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester – teruggestuurd. Er was angst voor rellen tussen de supporters van de twee clubs na afloop van de wedstrijd.

FC Utrecht reageert “verbaasd en verbolgen” over dit last minute besluit van Volendam.

“Dat is zojuist, amper twee uur voor de aftrap van het duel in Volendam, besloten door Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam. FC Utrecht is even verbaasd als verbolgen over dit besluit alsmede het feit dat dit zo kort voor de wedstrijd is genomen.”

Zo’n 400 Utrechtse supporters voor het uitverkochte uitvak kunnen door het beluit niet bij het duel in Volendam aanwezig zijn, tot teleurstelling van FC Utrecht.

Supportershome geopend

“Het supportershome van FC Utrecht is inmiddels geopend”, zegt FC Utrecht. “Daar wordt de wedstrijd FC Volendam – FC Utrecht uitgezonden op meerdere schermen.”

FC Volendam zegt op X, het voormalige Twitter, te betreuren dat “welwillende supporters de dupe zijn geworden van dit besluit”. En verder: “De club is geen partij geweest in de besluitvorming”.

De wedstrijd tussen de twee hekkensluiters van de Eredivisie begint om 20.00 uur in Volendam.