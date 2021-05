Supporters FC Utrecht gaan toch niet demonstreren in Rotterdam

Supporters van FC Utrecht gaan zondag toch niet demonstreren in Rotterdam. De gemeente van de havenstad heeft geen toestemming gegeven om te protesteren bij het Stadhuisplein en De Kuip, de beoogde locaties. Ook maakt de supportersvereniging zich zorgen over de veiligheid.

Supporters van FC Utrecht wilden in Rotterdam demonstreren vanwege het verplaatsen van de play-offwedstrijd. De KNVB besloot donderdag dat de wedstrijd tegen Feyenoord zondag gespeeld moet worden. Eerder was dit nog gepland op zaterdag maar de gemeente Rotterdam stak hier een stokje voor. Die dag is namelijk ook de finale van het Eurovisie Songfestival en er werd gevreesd voor te weinig politiecapaciteit voor beide evenementen.

FC Utrecht was het niet eens met de nieuwe speeldatum en stapte naar de rechter. Volgens de club uit Utrecht was de nieuwe datum tegen de reglementen. De rechtbank meent echter dat de KNVB rechtmatig heeft gehandeld.

Politie

De supportersvereniging van FC Utrecht heeft nu besloten dat de demonstratie niet doorgaat. “De gevraagde locaties (Stadhuisplein of bij De Kuip) worden niet toegestaan. Daarnaast zijn er (mede naar aanleiding van de laatste bekerfinale) twijfels over het nakomen van afspraken door de politie Rotterdam waardoor de veiligheid van de deelnemers (met omtrent de aan en afvoer) in het geding kan komen”, is te lezen op de website van de supportersvereniging.

In plaats van het protest gaan de supporters zondagochtend de spelersgroep uitzwaaien bij Stadion Galgenwaard. “Na de wedstrijd, winst of verlies, gaan we de bussen opnieuw opwachten om hopelijk te feesten en te huldigen. Bij verlies willen we de spelers en staf toch nog bedanken voor het afgelopen seizoen”, aldus de supportersvereniging.