Supporters in augustus weer voor het eerst welkom bij FC Utrecht

FC Utrecht speelt in augustus twee oefenwedstrijden. Bij het eerste duel zijn geen toeschouwers welkom en bij de tweede wedstrijd worden alleen seizoenkaarthouders van FC Utrecht toegelaten.

FC Utrecht speelt op 1 augustus tegen AZ en op 20 augustus tegen sc Heerenveen. Seizoenkaarthouders die bij het tweede duel aanwezig willen zijn kunnen zich van tevoren aanmelden.

Omdat de supporters vanwege de coronamaatregelen niet naast elkaar kunnen zitten kunnen er minder mensen in de Galgenwaard. Per tribune worden indelingen gemaakt die onder andere zijn gebaseerd op leeftijd. Als te veel seizoenkaarthouders zich aanmelden kan het zijn dat niet voor iedereen plek is.

Loyaliteit

FC Utrecht wil de seizoenkaarthouders bedanken voor hun loyaliteit en steun. Zij kunnen daarom, mits zij zich aanmelden en er genoeg plekken zijn, gratis naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen.

FC Utrecht zegt dat alle besluiten nog onder voorbehoud zijn. Er is uiteindelijk goedkeuring nodig van de overheid. Hoeveel plekken er na de maatregelen precies in de Galgenwaard overblijven is niet bekend.