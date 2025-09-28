Tam FC Utrecht speelt gelijk tegen SC Heerenveen

FC Utrecht is er voor de vierde wedstrijd op rij niet in geslaagd om te winnen. Op zondagmiddag kwam SC Heerenveen op bezoek in een zonnige Galgenwaard. De Friese tegenstander maakte het de Domstedelingen enorm lastig, en leek lange tijd met de drie punten terug te keren naar Heerenveen. Uiteindelijk werd in de laatste minuten toch nog de 2-2 gemaakt door David Min, waarmee FC Utrecht een punt overhoudt.

De ploeg van Ron Jans was een schim ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Olympique Lyon. FC Utrecht begon uitermate voorzichtig en zwak aan de wedstrijd, maar kwam in de 27e minuut toch onverwachts op voorsprong via een individuele actie van Souffian el Karouani. SC Heerenveen kreeg de bal niet weg na een corner van FC Utrecht, en de Marokkaanse vleugelverdediger schoot de bal laag binnen. Vlak daarna scoorde SC Heerenveen alsnog, en gingen beide ploegen met een 1-1 stand de rust in.

Tweede helft

In de tweede helft begon FC Utrecht met drie nieuwe namen; Adrian Blake, Zidane Iqbal en Nick Viergever vervingen Derry John Murkin, Mike Eerdhuijzen en Niklas Vesterlund. Het spel werd er desalniettemin niet beter op. De ploeg van Ron Jans wist zich geen raad met het middenveld van SC Heerenveen, en had veel moeite om op te bouwen en de aanvallers te bereiken. In minuut 70 maakten de Friezen de 1-2 via een mooie steekbal die met een lobje werd afgewerkt door spits Dylan Vente.

Lange tijd leek het erop dat FC Utrecht voor de vierde keer op rij ging verliezen, maar in minuut 89 maakte de ingevallen spits David Min de gelijkmaker. SC Heerenveen slaagde er wederom niet in om de bal weg te werken bij een corner van FC Utrecht, en in een scrimmage wist Min de bal binnen te werken. Zodoende eindigde de wedstrijd met 2-2 op het scorebord.

Programma

Komende donderdag speelt FC Utrecht de uitwedstrijd tegen SK Brann in de tweede wedstrijd voor de Europa League. De wedstrijd start om 18.45 uur en wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Zondag 5 oktober wacht de lastige uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen Feyenoord in de Eredivisie. Die wedstrijd wordt om 14.30 uur afgetrapt in de Kuip.