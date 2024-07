Taylor Booth blijft jaar langer bij FC Utrecht: ‘Ik ben nog niet klaar in Utrecht’

Taylor Booth blijft bij FC Utrecht. De 23-jarige Amerikaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot medio 2026, een jaar langer dan zijn vorige contract.

De 23-jarige Booth maakte in de zomer van 2022 zijn opwachting in de Galgenwaard, toen hij overkwam van Bayern München II. Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding bij Real Salt Lake in de Verenigde Staten.

Naast Bayern München speelde hij in Europa ook voor SKN Sankt-Pölten uit Oostenrijk. Taylor Booth heeft er inmiddels twee seizoen bij FC Utrecht opzitten. Hij speelde in die periode 49 wedstrijden, maakte acht goals en gaf vier assists.

Beste stap

“Na gesprekken met Jordy (Zuidam, red.) en mijn zaakwaarnemer kwamen we erop uit dat een contractverlenging voor mijn carrière op dit moment de beste stap is”, vertelt Taylor Booth in een interview met zijn club.

“Het is voor mij belangrijk om een volledig seizoen te spelen. De laatste jaren heb ik wat ongelukkige blessures gehad. Ik wil blijven omdat ik mezelf wil laten zien in deze competitie en belangrijk wil zijn voor het team. De steun van de supporters heeft ook zeker invloed gehad op mijn beslissing, zowel in goede als mindere tijden staan ze achter mij. Ik ben nog niet klaar in Utrecht.”