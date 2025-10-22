Tegenstander van FC Utrecht: Duitse laatbloeier, langzittende trainers en focus op eigen academie

FC Utrecht neemt het komende donderdag op tegen SC Freiburg in de derde wedstrijd van de Europa League-groepsfase. Om 21.00 uur wordt afgetrapt in het Europa-Park Stadion; hemelsbreed 503 kilometer van de Galgenwaard. Voor FC Utrecht een belangrijke wedstrijd, nadat de eerste Europese wedstrijden tot twee nederlagen leidden. Het verhaal achter SC Freiburg, een club die zich focust op jonge talenten en een nauwe band heeft met de stad.

SC Freiburg is ontstaan in 1912 na een fusie tussen Sportverein 04 Freiburg en FC Union Freiburg (beiden opgericht in 1904), en stond vooral in de schaduw van stadsrivaal Freiburger FC, dat veel succesvoller was. Doordat er in Duitsland pas in 1963 een nationale competitie werd opgericht – de Bundesliga – speelde SC Freiburg de jaren daarvoor in de regionale competities in het zuidwesten van het land. De club ligt in deze windstreek dichtbij het populaire middelgebergte het Zwarte Woud en de Franse grens. Ook Zwitserland is nabij.

De club uit Freiburg im Breisgau is een echte laatbloeier in het Duitse voetbal. Pas in 1978 speelde SC Freiburg voor het eerst profvoetbal in de 2. Bundesliga, het een-na-hoogste niveau in Duitsland. Datzelfde jaar trok de club ook de destijds 18-jarige Joachim Löw aan, die uiteindelijk zou uitgroeien tot een clubicoon. Löw, die men vooral kent als de bondscoach van Duitsland gedurende 2006-2021, speelde uiteindelijk drie periodes voor SC Freiburg en is, op Nils Petersen (105 doelpunten) en Vincenzo Grifo (97 doelpunten) na, topscorer aller tijden voor SC Freiburg met 83 doelpunten in 263 wedstrijden.

Tekst loopt door onder foto.

Succestrainer Volker Finke

Na zo’n 15 jaar op het tweede niveau te voetballen, ontstond een grote verandering binnen de club. Volker Finke werd in de zomer van 1991 aangesteld als hoofdtrainer van SC Freiburg, en loodste de club in 1992/93 naar het kampioenschap waarmee SC Freiburg voor het eerst promoveerde naar het hoogste niveau. Het seizoen erop werd degradatie maar net vermeden, en in het seizoen 1994/95 behaalde SC Freiburg haar beste eindklassering aller tijden: de derde plaats en dus voor het eerst plaatsing voor Europees voetbal.

Daarna schommelde de club tussen de Bundesliga en 2. Bundesliga, totdat trainer Finke na het seizoen 2006/07 afzwaaide toen het twee jaar op rij niet lukte om weer te promoveren. Sinds de club in het seizoen 2009/10 terugkeerde op het hoogste niveau, speelde SC Freiburg alleen nog in het seizoen 2015/16 in de 2. Bundesliga. Inmiddels is SC Freiburg een vast gezicht in de Duitse competitie en heeft het zich gevestigd als een stugge middenmoter.

Tekst loopt door onder foto.

Europese successen

Op het Europese toneel heeft de club uit het zuidwesten van Duitsland nog niet erg veel ervaring. In het seizoen 2001/02 werd de club in de derde ronde van de UEFA Cup uitgeschakeld door de uiteindelijke kampioen: Feyenoord – tevens de enige Nederlandse tegenstander ooit van SC Freiburg.

Daarna werd alleen in de seizoenen 2013/14, 2022/23, 2023/24 en het huidige seizoen de groepsfase van de Europa League behaald. Het behalen van deze groepsfases gebeurde onder leiding van een andere trainer die net als Finke een grote rol heeft gespeeld in de successen van Freiburg: Christian Streich (trainer van SC Freiburg in de periode 2011-2024). Opvallend genoeg heeft de club nog nooit in de Champions League of Conference League gespeeld.

Bouwen op de jeugd

De club zelf staat onder andere bekend om het stabiele beleid en de focus op de eigen academie en duurzaamheid; op die manier probeert de lokale voetbalclub het de Duitse clubs met een grotere begroting lastig te maken. Zowel spelers als trainers krijgen binnen de club de kans om door te groeien. Zo is Christian Streich bijvoorbeeld in 1995 aangesteld binnen de academie van SC Freiburg, en begon hij in 2011 pas als trainer van het eerste. Jeugdspelers groeien dus eveneens door binnen de club of verkassen uiteindelijk naar grotere ploegen in de Bundesliga. Bekende namen uit de jeugd zijn onder andere Christian Günter, Matthias Ginter en Sebastian Kehl.

FC Utrecht en andere Nederlandse clubs hebben dus weinig historie met SC Freiburg. Alleen Feyenoord speelde, zoals eerder benoemd, tegen de Duitsers in het Rotterdamse successeizoen in de UEFA Cup. Harry Decheiver is de enige speler die bij zowel FC Utrecht als SC Freiburg heeft gevoetbald. In de zomer van 1997 haalde toenmalig FC Utrecht-trainer Jan Wouters Decheiver naar de Domstad, om hem een halfjaar later voor omgerekend 2,80 miljoen euro te verkopen. Slechts vijf andere Nederlanders kwamen uit voor de club uit Freiburg im Breisgau, waaronder Guus Til en Mark Flekken.

Tekst loopt door onder foto.

Huidig seizoen

Dit seizoen is SC Freiburg in de nationale competitie begonnen met twee nederlagen, gevolgd door twee overwinningen, en heeft het nu driemaal op rij gelijkgespeeld, waarmee de club 10e staat in de competitie. Enigszins vergelijkbaar met FC Utrecht, dat na vier overwinningen, een gelijkspel en vier nederlagen op de 8e plek staat. In de Europa League begonnen de Duitsers een stuk effectiever dan FC Utrecht, dankzij een 2-1-overwinning op het Zwitserse Basel, en een gelijkspel in het Italiaanse Bologna.

De wedstrijd van donderdagavond wordt voor FC Utrecht enorm belangrijk om doorstroming naar een volgende ronde in de Europa League niet uit het oog te verliezen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, en met ruim 2.000 FC Utrecht-supporters in het stadion belooft het een interessante avond te worden. De wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport 3 en Ziggo Sport Extra (kanaal 400 voor Ziggo-klanten). Fans die geen Ziggo-abonnement hebben, kunnen de wedstrijd bekijken met Ziggo Sport Free via de Ziggo Go-app.