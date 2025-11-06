Tegenstander van FC Utrecht: Portugese grootmacht, bak aan Europese ervaring, en talentvolle spelers

FC Utrecht neemt het donderdagavond in de eigen Galgenwaard op tegen FC Porto. De wedstrijd, die om 18.45 uur wordt getrapt, zal allesbehalve makkelijk worden, gezien de vorm van de Portugezen. Het verhaal achter de ‘Dragões’ (Draken), die onder leiding van oud-Ajax-trainer Francesco Farioli voor de derde keer de Europa League willen winnen.

De club uit Porto is in 1893 opgericht door António Nicolau de Almeida, een jonge port(wijn)handelaar die tijdens businesstrips naar Engeland geïnteresseerd raakte in het voetbal. De eerste wedstrijd werd op 2 maart 1894 gespeeld tegen Club Libonense, waarbij de Portugese koning Karel I en zijn vrouw Marie Amélie d’Orleans de prijs uitreikten aan Libonense, toen Porto met 1-0 werd verslagen. De aanwezigheid van de koning benadrukte het belang van het voetbal, en vanwege de nauwe banden met de koning werden de kleuren van het koningshuis (blauw-wit) de officiële clubkleuren.

Doorbraak als grote club

De jaren erna was de club minder actief, totdat José Monteiro da Costa het voetbal binnen de club in 1906 nieuw leven inblies toen António Nicolau d’Almeida zich terugtrok uit de club. Vervolgens is er gewerkt aan de fundamenten en statuten van de club, waarna FC Porto in 1922 de eerste prijs pakte; de Campeonato de Portugal – de voorloper van de huidige nationale competitie. De huidige competitie – Primeira Liga – werd in 1933 opgezet, en sindsdien behoort FC Porto steevast tot de “Os Três Grandes”, oftewel de ‘Grote Drie’. Samen met Benfica en Sporting CP uit Lissabon vecht FC Porto al jaren om de prijzen.

In de jaren ’80 brak FC Porto ook internationaal door, mede door de aanstelling van de nieuwe voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa. In 1987 wonnen de ‘Draken’ voor het eerst de Europa Cup I door met 2-1 van drievoudig winnaar FC Bayern München te winnen. Als kers op de taart werd er in de daaropvolgende maanden ook nog de Intercontinental Cup gewonnen, en werd Ajax met 2-0 verslagen in het tweeluik van de UEFA Super Cup.

Europese successen

In 1999 werd FC Porto de eerste Portugese club die vijf seizoenen op rij de nationale competitie won. Dit gebeurde onder leiding van Fernando Santos, die in 2016 als bondscoach van Portugal het EK won. In januari 2002 werd José Mourinho aangesteld als trainer van FC Porto, die in 2003 de Europa Cup (tegenwoordig Europa League) won – de eerste Europa Cup voor een Portugese club. In de finale werd Celtic uit Glasgow met 3-2 verslagen, een club die FC Utrecht later in het huidige seizoen nog zal treffen in de Europa League. Het jaar erop vond het ultieme sprookje plaats; FC Porto won de Champions League met talentvolle spelers als Deco, Maniche en Ricardo Carvalho.

Tekst loopt door onder foto.

Sindsdien heeft FC Porto in eigen land diverse prijzen gepakt, en werd alleen in 2010/11 nog een Europese prijs gepakt. In de Europa League-finale werd SC Braga (ook uit Portugal) met 2-1 verslagen onder trainer André Villas-Boas. Villas-Boas was tijdens het sprookje van 2004 assistent-trainer van Mourinho, en was uiteindelijk alleen in 2010/11 trainer van Porto. Dat seizoen werd de club wel voor de tweede keer in de geschiedenis ongeslagen kampioen van Portugal. In het seizoen 2012/13 gebeurde dit opnieuw.

Weertreffen met Francesco Farioli

Tegenwoordig is Villas-Boas de president van FC Porto en de hoofdtrainer, Francesco Farioli, is ook geen onbekende. Onder leiding van de voormalig Ajax-trainer doet FC Porto het uitstekend. De Draken staan op de eerste plek in de Liga Portugal, en wonnen op een slippertje tegen Nottingham Forest (2-0-nederlaag) na, alles in de Europa League. Farioli verspeelde vorig seizoen het Nederlandse kampioenschap na een onverwachte reeks puntenverlies die startte bij een 4-0-nederlaag in de Galgenwaard.

Of FC Utrecht vanavond weer weet te winnen van Farioli, moet nog blijken. FC Porto mag gerust een vaste waarde in Europa genoemd worden, met ruim zestig kwalificaties voor Europese eindtoernooien. Bovendien staat de club bekend om haar talentvolle spelers, en ook vanavond kunnen de Domstedelingen talenten als Aghehowa (spits), Mora (middenvelder) en Diogo Costa (keeper) op het veld verwachten. Voor FC Utrecht is het zaak om als underdog de eerste punten in de Europa League proberen te verdienen. De wedstrijd wordt om 18.45 uur afgetrapt.