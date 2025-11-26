Tegenstander van FC Utrecht: Rivaliteit met de elite, trouwe supporters en banden met Schotland

FC Utrecht reist deze week af naar het Spaanse Sevilla om het op te nemen tegen Real Betis (Balompié) in de Europa League. Donderdagavond wordt om 21.00 uur afgetrapt in het Estadio de La Cartuja, aangezien het eigen stadion van Betis – Estadio Benito Villamarín – wordt verbouwd. Een mooi affiche tegen de arbeidersclub uit Sevilla met een rijke historie. Het verhaal achter deze bijzondere familieclub uit Andalusië, die zich liet inspireren door Celtic, concurreert met de elitaire stadsgenoot en vorig seizoen nog een Europese finale speelde.

De voetbalclub is in 1907 opgericht door een aantal geneeskundestudenten aan de Polytechnische School van Sevilla onder de naam Sevilla Balompié. ‘Balompié’ betekent letterlijk voetbal in het Spaans en was een tegenhanger van de verengelste term ‘Football Club (FC)’ die veel voetbalclubs toevoegden aan hun naam.

De oprichting kwam voort uit een aantal dissidenten van het ‘elitaire’ Sevilla FC; de andere club uit Sevilla die een fabrieksarbeider het lidmaatschap had geweigerd. Ondertussen werd in 1909 nog een derde club opgericht – Betis FC – door een aantal ex-leden van Sevilla FC. Sevilla Balompié en Betis FC besloten vervolgens te fuseren, en kregen de toevoeging ‘Real’ door de koninklijke goedkeuring van koning Alfonso XIII. De naam Real Betis Balompié was hierdoor in 1914 een feit. Tegenwoordig wordt de club ook wel kortstondig Betis genoemd.

Sinds de vroege oprichting in 1907 profileert Real Betis Balompié zich als een club van het volk, en profileert het zichzelf als de arbeidersclub die het opneemt tegen de – in hun ogen – elitaire stadsrivaal Sevilla FC. Toevallig staat het duel tussen de stadsrivalen – de Derbi Sevillano – komende zondag om 16.15 uur op het programma in de Spaanse competitie.

Shirts uit Glasgow

Een van de oprichters en tevens aanvoerder van Betis FC, Manuel Asensio Ramos, studeerde aan het begin van de 20ste eeuw in Schotland en zou daar fan zijn geworden van Celtic FC uit Glasgow – een tegenstander die FC Utrecht in januari treft voor de Europa League. Asensio zou vervolgens diverse shirts van Celtic hebben meegekregen – er gaan verschillende verhalen de ronde – en uiteindelijk speelde Betis FC hierdoor in het groen-wit. De strepen van Betis FC waren alleen verticaal in plaats van de horizontale banen van Celtic.

Ook na de fusie die leidde tot Real Betis Balompié bleef het groen-witte tenue behouden; tot op de dag van vandaag. Op de Dag van Andalusië in 2017 bracht Real Betis Balompié zelfs een shirt uit ter ere van haar nauwe band met Celtic.

Hey, @celticfc! 👋 What do you think about the hoops we’ll wear? 💚⚪️ Our colours were born in Glasgow, too! pic.twitter.com/45pRiL53fq — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 16, 2017

Real Betis speelde vanaf het seizoen 1932/33 op het hoogste niveau in Spanje, en werd in 1935 zelfs landskampioen – overigens de enige keer in de historie. Enkele jaren later degradeerde de club en in de decennia die volgden speelde de club in verschillende divisies, maar het won in 1977 nog wel de Spaanse beker. Sindsdien won de club alleen in 2005 en 2022 de Copa del Rey.

Vanwege de tumultueuze periodes van promoties en degradaties is de leus onder de supporters dan ook ‘Viva el Betis manque pierda’ (Leve Betis, ook al verliezen ze). Binnen de club wordt winnen dus wel gewaardeerd, maar trouw zijn aan de club is onder de supporters nog belangrijker.

Daarnaast zet de club zich actief in voor sociale projecten in de wijken van Sevilla, en worden er elk jaar met de kerst door tienduizenden fans knuffels op het veld gegooid voor arme kinderen.

Europese ervaringen

Real Betis speelde in totaal zes keer in de UEFA Cup, maar behaalde sinds 2005/06 nooit meer het Europese hoofdtoernooi. In 2010 dreigde de club zelfs failliet te gaan, maar een definitief faillissement werd voorkomen en de club promoveerde in 2011 zelfs weer naar het hoogste niveau.

Het seizoen 2013/14 was misschien wel het bijzonderste seizoen voor Betis. De club speelde voor het eerst sinds 2006 Europees voetbal, maar werd in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld met strafschoppen in een dubbele stadsderby van Sevilla FC.

In de competitie ging het dat seizoen dramatisch; Real Betis Belompié werd laatste en degradeerde. Het seizoen erop promoveerde de club weer, en sindsdien geldt Betis als een subtopper in Spanje en speelt het regelmatig Europees voetbal. Vorig seizoen behaalde Real Betis zelfs de finale van de Conference League, maar er werd met 1-4 verloren van Chelsea FC.

Huidig seizoen en oude bekenden

Het huidige seizoen van Real Betis Balompié verloopt redelijk voorspoedig; de club staat 5e in de competitie, en in de Europa League staat het op de 9e plek en is een directe kwalificatie voor de achtste finale binnen handbereik.

Bovendien treft FC Utrecht bij Real Betis Belompié een oude bekende in de vorm van Sofyan Amrabat. Amrabat speelt op huurbasis voor de Spanjaarden, maar heeft van 2007 tot 2014 in de jeugd van FC Utrecht gespeeld, waarna hij doorstroomde naar het eerste. In 2017 werd Amrabat voor 4 miljoen euro aan Feyenoord verkocht.

Amrabat is overigens niet de enige speler die voor zowel FC Utrecht als Real Betis Belompié het shirt heeft gedragen; Ricky van Wolfswinkel speelde in het seizoen 2015/16 op huurbasis voor de club uit Sevilla.

FC Utrecht mag zich in ieder geval opmaken voor een prachtige wedstrijd in het Estadio de La Cartuja. Het Olympische Stadion, waar Real Betis tijdelijk haar wedstrijden speelt, heeft een capaciteit van 70.000 plaatsen, en is bovendien een van de stadions waar het WK van 2030 gespeeld zal worden.

Er zullen zo’n 3.000 supporters van FC Utrecht in het stadion zitten voor de wedstrijd van komende donderdag, die onder leiding staat van de Servische arbiter Nenad Minaković. Vasilios Barkas, keeper van FC Utrecht, zal in ieder geval niet onder de lat staan; hij is voor één wedstrijd geschorst na een rode kaart in de wedstrijd tegen FC Porto.