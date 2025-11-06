Tiental van FC Utrecht trekt punt over de streep in spannend duel tegen Porto

FC Utrecht heeft in de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto 1-1 gelijkgespeeld. In een beladen tweede helft kwamen de Domstedelingen onder grote druk te staan toen keeper Vasilis Barkas rood kreeg. Het gelijke spel betekent dat FC Utrecht niet langer puntloos is in de Europa League.

Voorafgaand aan de aftrap zat de sfeer in het stadion er al goed in. In een volgepakte Galgenwaard was de aanhang van FC Porto aardig stil, maar de ‘Draken’ maakten desondanks de dienst uit op het veld. In de eerste helft kwam FC Utrecht nauwelijks van haar eigen helft – laat staan tot kansen – en brak FC Porto een paar keer gevaarlijk door. Het duurde uiteindelijk tot vlak voor het rustsignaal, toen FC Utrecht loskwam en bijna raakschoot via een van richting veranderd schot van Souffian el Karouani. Toch mochten de Domstedelingen niet meer dan tevreden zijn met een 0-0 stand bij rust.

Beladen tweede helft

De tweede helft begon de ploeg van trainer Ron Jans een stuk sterker. FC Utrecht kreeg een vrije trap toegekend, en via een ingestudeerde pass van El Karouani maakte Miguel Rodriguez de 1-0 in minuut 48. Vervolgens waren er kansen over en weer, en werd de sfeer in het uitvak grimmiger toen een aantal Portugezen met elkaar op de vuist ging. FC Utrecht maakte alleen in de 66e minuut een opzichtige fout in de opbouw door slap inspelen, en het niet in de bal komen van Alonzo Engwanda. Hierdoor zag FC Porto kans om te schieten, maar de poging werd gered door Vasilis Barkas. Echter, de rebound die volgde werd genadeloos ingeschoten door Borja Sainz, tot grote woede van Barkas.

De keeper van FC Utrecht kreeg vervolgens ook nog een rode kaart voor een ‘kopstoot’ van de Schotse scheidsrechter John Beaton – die niet zuinig was met het uitdelen van kaarten. Het leidde tot een bijzonder tafereel waarbij de aanhang van FC Porto zwaar vuurwerk afstak en zelfs naar hun eigen spelers fakkels gooide.

Michael Brouwer kwam uiteindelijk binnen de lijnen om de positie in de goal over te nemen, en maakte nog een paar puike reddingen. FC Utrecht stond het laatste halfuur met de rug tegen de muur, maar wist een gelijkspel over de streep te trekken. FC Utrecht staat hierdoor op de virtuele 33ste plek (van de 36) met 1 punt en een doelsaldo van -4. De eerstvolgende wedstrijd in de Europa League is tegen Real Betis in Sevilla op donderdag 27 november om 21.00 uur.

FC Utrecht – Ajax

Komende zondag wacht de beladen thuiswedstrijd tegen Ajax. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in de Galgenwaard, die wederom stijf uitverkocht is. FC Utrecht treft Ajax op een interessant moment: de club uit Amsterdam heeft donderdagmiddag trainer John Heitinga op non-actief gezet en ook technisch directeur Alex Kroes vertrekt mogelijk. Assistent Fred Grim zal daarom de interim-trainer van Ajax zijn komende zondag.