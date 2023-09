Topscorer Judith Roosjen leidt FC Utrecht Vrouwen met drie treffers langs PEC Zwolle

De Vrouwen van FC Utrecht hebben ook hun tweede wedstrijd van de competitie gewonnen. Op het sportcomplex van amateurclub VV Berkum werd PEC Zwolle met 3-4 verslagen. Judith Roosjen was met drie doelpunten de speelster van de avond, maar richting het einde van de wedstrijd gaf haar ploeg de overwinning bijna weg.

De avond in Berkum begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Na het eerbetoon stichtten de Zwollenaren het eerste gevaar in de wedstrijd. In de vijfde minuut kon verdedigster Jasmijn Dijsselhof aan de linkerkant doorbreken en gaf een strakke voorzet op Zoë Zuidberg. Zij haalde hard uit, maar haar schot vond slechts de lat.

Afstandsknal

Een kleine twee minuten na dit waarschuwingsschot liet FC Utrecht van zich horen. Na een afgeslagen aanval belandde de bal voor de voeten van middenveldster Judith Roosjen en van dertig meter afstand besloot ze uit te halen. PEC Zwolle keepster Tess van der Flier tikte de op het oog houdbare bal nog aan, maar het was niet genoeg om een doelpunt te voorkomen. Roosjen vond de rechterbovenhoek en kon hierdoor alweer haar derde treffer van de competitie noteren.

Na de onverwachte afstandstreffer drongen beide ploegen niet meer aan. De 0-1 tussenstand leek ook de ruststand te worden, totdat Tami Groenendijk nog een vrije trap verdiende voor haar ploeg. Roosjen bracht de bal in de zestienmeter en vond de vrijstaande Lotje de Keijzer. Zij kopte op haar beurt de bal op de lat, maar in tweede instantie kon Groenendijk de score alsnog verdubbelen (2-0).

Een paar luttele minuten later was het zelfs nog een keer raak voor de ploeg van Linda Helbling. Een vlot lopende counteraanval werd door Roosjen wederom succesvol afgerond, waardoor de Utrechters met een geflatteerde 0-3 voorsprong gingen rusten.

Onnodige spanning

Ondanks de ruime voorsprong kwam FC Utrecht niet lekker uit de kleedkamer. Na slechts vijf minuten in de tweede helft nam doelvrouw Jasmijn de Groot een terugspeelbal verkeerd aan. Door de paniek schoof ze de bal vervolgens in de voeten van PEC Zwolle aanvalster Bo van Egmond. Zij bracht met een geplaatste lobbal de spanning weer terug in de wedstrijd (1-3).

Geen Zwolse remontada

Een kwartier voor tijd leek de wedstrijd in het slot te worden gegooid. Maud Rutgers kreeg namens PEC Zwolle een rode kaart, omdat ze Groenendijk hard onderuit schopte. Roosjen mocht hierdoor voor de derde keer deze wedstrijd aanleggen voor een vrije trap. Feilloos schoot ze de bal langs de muur en maakte ze haar derde doelpunt van de avond (1-4). Ondanks de rode kaart en de ruime voorsprong kwam de spanning in de blessuretijd heel even terug. Bo van Egmond maakte voor PEC Zwolle in krap vier minuten tijd twee treffers, maar het stond de overwinning voor FC Utrecht niet meer in de weg (3-4).

Door de overwinning staat FC Utrecht ook na de tweede speelronde bovenaan. Volgende week spelen de vrouwen geen competitiewedstrijd. Pas op 1 oktober komt de ploeg van trainer Helbling weer in actie. Dan nemen zij het op sportcomplex Zoudenbalch op tegen SC Heerenveen.