Topsport & talent in Utrecht: Eelco Veldhuijzen voelt zich een spin in het web

Voordat het applaus klaterend opklinkt voor een (top)sporter heeft deze een lange weg afgelegd. Vele jaren aan intensieve trainingsarbeid, reistijd en een strakke planning gaan hieraan vooraf. En natuurlijk is de steun van gezin, school, vereniging en vrienden onontbeerlijk voor een talentvolle sporter. Marina van Huissteden-Kaspers sprak voor Sport Utrecht en DUIC dit keer met Eelco Veldhuijzen, sinds januari werkzaam als Manager Sports en Performance bij de Multi-Sportcampus Traiectum.

Het is een hele mond vol, Manager Sports en Performance. Maar wat doet deze Eelco Veldhuijzen (38) nu eigenlijk precies en waarom? Deze voormalig nationaal topatleet, met als specialisatie de 400 meter horden, begint zijn maatschappelijke carrière als fysiotherapeut. Vanuit zijn eigen ervaringen en vanuit zijn werk met veel sporters merkt hij al snel dat niet alleen de technische vaardigheden van een talentvolle sporter een van de pijlers tot succes is. Hij krijgt de kans zich naast zijn medische vaardigheden meer en meer te ontwikkelen op het gebied van fysieke trainingen, data-ontwikkeling en begeleiding in de meest brede zin van het woord.

Via Medicort, de Bergman kliniek, de beachvolleyballers in Aalsmeer, hockeyclub Almere, Medicort bij SV Kampong en het Team NL rolstoelbasketbal wordt hij bij de academie van FC Utrecht aangesteld als performance manager. “En dit betekent dat eigenlijk alles wat niet met de technische kant van een sport te maken heeft tot mijn werkgebied behoort.”

Veldhuijzen is nu aangesteld in deze functie in de Multi-Sportcampus Traiectum. Een samenwerking tussen SV Kampong, UZCS Utrecht, Hellas, Volleybalvereniging Utrecht en FC Utrecht. Deze partijen brachten samen met het Sportakkoord en een subsidie van SportUtrecht en de gemeente Utrecht het geld op tafel om dit kansrijke initiatief met een nieuwe insteek te kunnen ontwikkelen.

“De start is om de aanwezige kennis en kunde binnen de topsport van de clubs te verbinden; waar is overlap tussen één of meerdere clubs en wat kunnen we van de verschillende expertise leren of gebruiken? En dat is een heel mooie puzzel, want al deze clubs hebben hun zaken prima voor elkaar en weten heel goed wat een talent of topsporter nodig heeft. En je praat nu in deze constructie ook over verschillende sporten, dus ook over heel verschillende culturen. Maar de verschillende besturen hebben ingezien dat samenwerken op bijvoorbeeld aandachtsgebieden als mentale training, voeding, scholing en maatschappelijk carrière grote voordelen oplevert. Heel veel zaken die hier voor de topsport aan de orde komen, zijn rechtstreeks ook door te voeren in de breedtesport en daar ligt uiteraard de basis tot het succes van een (top)sporter. En in deze dus ook voor de recreanten en voor de vele onmisbare vrijwilligers, trainers en coaches”, aldus Veldhuijzen.

Uitdaging

De aanstelling van een Manager Sports en Performance betekent voor alle betrokkenen een uitdaging. “We hebben inmiddels binnen Traiectum een vijftal aandachtsgebieden vastgesteld. Dat is het uitgangspunt, de stip op de horizon waar we werken naar een innovatieve en cluboverstijgende sportcampus waar dus kennis en ontwikkeling centraal staan. Hoe en wat precies de behoeftes zijn? Daarover zijn we in gesprek met de diverse clubs. Hieruit moet een duurzaam traject komen. Kijk bijvoorbeeld naar de accommodatiebehoefte. Naast de krapte die er al is aan zwembadwater, sportzalen en -velden, zijn we voor andere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een gym, veelal tweede gebruiker. Willen we de verbinding vinden om de clubs verder te laten excelleren, dan is een eigen plek belangrijk.”

Het is duidelijk, Veldhuijzen is de man die de sport in het oostelijk deel van Utrecht nog steviger op de kaart moet zetten naar het idee (Topsport Corridor Oost, red.) van de daar gehuisveste clubs. Hij voelt zich dan ook een spin in het web. “Ik heb het geluk dat ik door mijn ervaring heel veel specialistische kennis heb bij mensen die ook al werkzaam zijn binnen diverse sportculturen. En daar moeten we het echt van hebben, willen we dit project ook effectief maken voor de breedtesporters en voor alle stakeholders die hierbij betrokken zijn. Op die manier kunnen we Utrecht laten zien dat wat wij doen echt heel erg waardevol is.”