‘Traiectum’ wordt de naam van de nieuwe Utrechtse sportcampus

De nieuwe sportcampus in Utrecht krijgt de naam ‘Traiectum’. Utrechters konden stemmen op hun favoriete naam en Traiectum werd gekozen met ruim 60 procent van de stemmen.

Eind september maakten FC Utrecht, SV Kampong, Hellas, UZSC en VV Utrecht bekend dat ze in een sportcampus hun krachten gaan bundelen. Doel van de sportcampus is om topsporters te ondersteunen zodat ze maximaal kunnen presteren. De sportcampus komt in Maarschalkerweerd, rondom Stadion Galgenwaard.

De organisatie vroeg Utrechters in september om een naam voor de campus te bedenken. Een jury koos uit de 700 inzendingen de twintig beste namen, waar vervolgens op gestemd kon worden. Uit die stemming is nu dus Traiectum als winnaar gekomen. De winnende naam werd bedacht door Sara van Mourik, die een cheque van 2.500 euro kreeg uitgereikt. Het geld doneert ze aan Volleybal Vereniging Utrecht (VVU).

Toepasselijk

De voorzitter van VVU, Sam van Ling, vindt de naam Traiectum toepasselijk. “Deze campus moet van en voor Utrecht voelen, de plek waar Utrecht samenkomt om te sporten. Een plek die gaat dienen als inspiratie om zelf ook te gaan sporten”, zegt hij. “Hier draait het om het zetten van de volgende stappen, samen. Dan is de naam Traiectum wel heel symbolisch.”

Algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs van Es, voegt daaraan toe: “Wat ooit de basis was van onze stad, wordt nu basis voor een nieuwe generatie sporttalenten. Een plek die staat voor ontmoeting, voor onderwijs en ontwikkeling, een plek voor sport en bewegen, voor een gezond stedelijk leven. Een plek waar talenten uit de stad de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen”, zegt hij. “Dat is wat Traiectum voor mij betekent en dat is precies wat we voor ogen hebben met de sportcampus.“