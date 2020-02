Trainen met Sjinkie: shorttracker Bram Steenaart gaat voor goud

Hij ging ooit op jonge leeftijd met een vriend mee naar schaatsles. Gewoon, om het eens te proberen. Het bleek een schot in de roos en inmiddels draait de Utrechtse shorttracker Bram Steenaart overuren op het ijs. Alles om zijn olympische droom te verwezenlijken.

Nou ja, bijna alles dan. Soms gaat het behalen van studiepunten even voor, vertelt Bram op een koude winterdag in het café van sportcomplex de Vechtsebanen. Hij heeft zojuist een mondelinge herkansing van zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht achter de rug. “Gehaald”, reageert hij opgewekt wanneer hem gevraagd wordt naar het resultaat.

Veel is Bram niet meer in zijn geboortestad Utrecht te vinden. Enkel op donderdag, als hij college heeft, reist hij af naar de Domstad. Sinds afgelopen zomer woont en traint de 19-jarige shorttracker namelijk in Heerenveen, waar hij met de nationale shorttrackselectie dagelijks op het heilige ijs van Thialf staat. Dat ijs deelt hij onder meer met (voormalig) wereldkampioenen Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting, die net als Bram door bondscoach Jeroen Otter onderworpen worden aan een intensief trainingsschema.

Niet uit een schaatsfamilie

Niet gek voor een Utrechtse jongen die toevalligerwijs in aanraking kwam met het schaatsen. Hij ging ooit met een jeugdvriend mee naar diens schaatsles ‘om het eens te proberen’. Hoewel hij niet uit een schaatsfamilie komt, was Bram meteen verkocht. Algauw was hij meermaals per week op de ijsbaan van de Vechtsebanen te vinden. Shorttracken werd zijn ding. Helemaal toen hij er talent voor bleek te hebben.

“Het is niet zo dat ik direct heel goed was”, blikt Bram terug op zijn eerste jaren op het ijs. “Maar ik merkte wel dat ik talent had.” Dat talent wordt in zijn tienerjaren herkend door zijn coaches van Shorttrack Vereniging Utrecht (SVU), waar hij indruk maakt op trainingen en tijdens wedstrijden. Als hij vervolgens ook op (inter)nationale jeugdtoernooien zijn visitekaartje heeft afgegeven, wordt Bram achtereenvolgens opgenomen in de regionale selectie en het Regionaal Talent Centrum in Dordrecht.

‘Het niveau is aanzienlijk hoger en de faciliteiten zijn echt super’

“Vanaf dat moment werd het allemaal een stuk serieuzer”, vertelt hij. Twee keer per week brengen zijn ouders hem naar Dordrecht. “Vaak moesten we dan om half zes ‘s ochtends vertrekken. Ja, je moet er wat voor over hebben hè.” Gelukkig voor Bram, en zijn ouders, wordt niet veel later het RTC Utrecht opgezet, met de Vechtsebanen als thuisbasis.

Nationale shorttrackselectie

De afgelopen jaren heeft Bram naam gemaakt in de shorttrackwereld, vooral in zijn laatste jaar als junior. Hij zegevierde in meerdere Starclass-wedstrijden: de Europese shorttrackcompetitie voor junioren. Ook was hij succesvol op het jeugd EK, waar hij zowel de 1000 meter als de relay (aflossing) won en zilver pakte in het eindklassement. Diezelfde medaillekleur hing om zijn nek nadat hij met de relayploeg tweede werd op het wereldkampioenschap voor junioren in 2019.

Sinds zijn overstap naar de senioren poogt Bram zich te meten met de allerbesten in zijn sport. Een aantal van hen mag hij zijn ploeggenoten noemen, nu hij tot de nationale shorttrackselectie behoort. “Het was wel even onwennig toen ik voor het eerst samen met bijvoorbeeld Sjinkie Knegt op het ijs stond”, vertelt hij met een glimlach. “Toch een van de grote schaatskampioenen. Inmiddels kennen we elkaar vrij goed. Hij geeft me veel bruikbare tips en je kunt goed met hem lachen.”

De trainingen met het nationale team hebben hun weerslag op Brams ontwikkeling. “Het niveau is aanzienlijk hoger en de faciliteiten zijn echt super. Ik merk dat ik sinds afgelopen zomer een stuk beter en sterker ben geworden. Het trainingsritme is zwaar, maar de verhuizing naar Friesland is dus niet voor niets geweest.” Of hij Utrecht soms mist? “Ja, zeker. Je kunt in Heerenveen goed schaatsen, maar het is er een stuk minder gezellig dan in Utrecht.”

‘Zelfs mijn studie gaat in het olympisch jaar even on hold’

Olympische droom

Bram wil binnen afzienbare tijd ook bij de senioren mee te kunnen dingen voor het eremetaal. Het NK en EK van begin januari kwamen daarvoor nog wat te vroeg. “Dit jaar is een soort transitiejaar, waarin ik moet wennen aan het niveau, sterker moet worden en ervaring op moet doen bij grote wedstrijden. Volgend jaar hoop ik daar dan de vruchten van te plukken.”

Zijn ultieme droom is een medaille op de Olympische Spelen. De Winterspelen van 2022 in Peking zijn daarvoor volgens Bram een mooi streven. “Het zit in mijn achterhoofd”, is hij eerlijk. “Maar alles is volledig afhankelijk van hoe ik mij ontwikkel. Ik ga er in ieder geval alles aan doen. Zelfs mijn studie gaat in het olympisch jaar even on hold.”

Helemaal stoppen met zijn studie omwille van het shorttracken wil Bram overigens niet. “De combinatie studeren-sporten gaat tot nu toe prima. Ik blijf mijn rechtenstudie er voorlopig gewoon naast doen.” Dan, met een knipoog: “Zo kan ik na mijn schaatspensioen direct de advocatuur in.”

Tactiek op topsnelheid

Shorttrack is een vorm van schaatsen waarbij op een 111,11 meter lang ovaal op hoge snelheid korte rondjes worden gereden. De sport kent de volgende onderdelen: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en achtervolging. In tegenstelling tot het langebaanschaatsen is de absolute tijd van de deelnemers bij shorttrack niet van belang. De schaatser die het eerst over de finishlijn is, wint. Bram Steenaart: “Vaak wordt onderschat hoe tactisch de shorttracksport eigenlijk is. Je moet jezelf goed positioneren en op het juiste moment pieken. Zonder wedstrijdplan ben je kansloos.”