Transferperiode afgelopen; dit zijn de nieuwe aanwinsten van FC Utrecht (en deze spelers vertrekken)

De transferperiode voor het betaalde voetbal is afgelopen nacht afgesloten en Victor Jensen en Anthony Descotte zijn de nieuwe aanwinsten van FC Utrecht. Tegelijkertijd zijn Moussa Sylla, Daishawn Redan en Arthur Zagre vertrokken bij de club. Eerder werd al bekend dat Mimoun Mahi voor in ieder geval de rest van dit seizoen wordt verhuurd aan SC Cambuur.

De in Kopenhagen geboren 22-jarige Jensen speelde bij Ajax en heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2026. “Met Victor halen we een technisch vaardige speler binnen die beschikt over creativiteit en een goed loopvermogen”, zegt Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Daarnaast beschikt hij over een geweldig karakter en kan hij op meerdere posities op het middenveld en op de flank uit de voeten.”

De spits Descotte is 19 jaar en heeft de Belgische nationaliteit. FC Utrecht huurt hem tot het eind van het seizoen van RSC Charleroi, met de optie om hem voor nog een seizoen te huren. “Anthony is snel, heeft een goede passeeractie, veel diepte in zijn spel en een geweldig schot in beide benen”, aldus Zuidam.

Vertrokken spelers

Sylla (23) is vetrokken naar het Franse SM Caen. Sylla speelde 61 wedstrijden in het tenue van FC Utrecht, waarin hij goed was voor negen goals en vier assists. Het huurcontract van de 21-jarige Redan, dat tot het eind van het seizoen zou lopen, is per direct ontbonden. Als gevolg daarvan keert hij terug naar het Duitse Hertha BSC. Ook de huurovereenkomst tussen FC Utrecht en AS Monaco, waarin stond dat Zagre tot het eind van dit seizoen in Utrecht zou blijven, is vroegtijdig ontbonden.

Tot slot werd halverwege januari al bekend dat FC Utrecht Mahi (28) tot het eind van dit seizoen verhuurt aan SC Cambuur. “Mimoun heeft, na zijn blessureleed, baat bij het maken van zoveel mogelijk speelminuten om weer topfit te worden. Op dit moment is het perspectief daarop bij ons simpelweg geringer dan in Leeuwarden”, zei Zuidam destijds.