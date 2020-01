Triton zoekt blinden en slechtzienden die willen roeien

Roeivereniging U.S.R. Triton stapt eind februari voor vier maanden in de boot met slechtziende en blinde Utrechters. Het concept ‘Rowing-Blind’ is bedacht door studenten van Triton en is een initiatief om de sport zo toegankelijk mogelijk te maken.



Initiatiefnemer Femke Woudstra roeit zelf al langer bij Triton. “Bij de roeivereniging zijn we ook graag maatschappelijk bezig en daarom zochten we naar nieuwe manier om de sport toegankelijker te maken.”

Woudstra had al eens gehoord van Running Blind, waarbij blinden en slechtzienden samen rennen met een partner. “Dat willen we ook met roeien gaan doen.”

In de boot

Triton is daarom nu op zoek naar 15 blinden en slechtzienden die graag de sport willen uitproberen. Zij worden gekoppeld aan een ervaren roeier en zullen samen met een ander duo in de boot stappen.

Woudstra vertelt: “Omdat de stuurman of stuurvrouw verantwoordelijk is voor het stuurwerk en daarbij goed moet kijken, kunnen de roeiers zich concentreren op keihard roeien. Zicht is dan minder belangrijk.”

De eerste roeiperiode staat gepland tussen eind februari en juni. Slechtzienden en blinden die graag mee willen doen kunnen zich melden bij Triton.