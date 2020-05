UEFA lijkt protest FC Utrecht niet te steunen

Een brief van de Europese voetbalbond UEFA aan de KNVB en FC Utrecht lijkt de positie van de club niet sterker te maken. In het schrijven – dat in handen is van de NOS – gaat de UEFA in op de verdeling van Europese tickets door nationale bonden.

In de brief van de Europese voetbalbond staat: “Indien een nationale bond om legitieme redenen een besluit neemt over het voortijdig beëindigen van de bekercompetitie, dan kan geen winnaar worden aangewezen op sportieve gronden.” De ticket voor Europees voetbal moet dan naar de hoogste genoteerde club in de competitie gaan, en Willem II staat boven Utrecht.

Eerder maakte de KNVB al bekend dat Utrecht volgend seizoen geen Europees voetbal zou spelen, dit tegen het zere been van de club en supporters. FC Utrecht stond namelijk in de bekerfinale en op plek nummer zes in de Eredivisie. Nummer vijf is Willem II maar die hebben een wedstrijd meer gespeeld.

De club heeft ondertussen een advocaat in de arm genomen om via de juridische weg alsnog een Europees ticket te krijgen.