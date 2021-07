Uitzwaaiwedstrijd Olympische beachvolleyballers zaterdag op Lucasbolwerk in Utrecht

De twee beachvolleyballers die meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio spelen zaterdag een demonstratiewedstrijd op het Lucasbolwerk. Deelnemers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen spelen om 16.00 uur op het centre court tegen Stefan Boermans en Yorick de Groot. Het is hun laatste wedstrijd in Nederland voorafgaand aan de Spelen.

Zondag vertrekken Brouwer en Meeuwsen naar Zwitserland. Daar spelen ze nog een toernooi als laatste voorbereiding voor Tokio. Ook de twee vrouwenduo’s die aan de Spelen meedoen, doen mee aan dit toernooi. Bij de mannen doet er dus één duo mee.

Naast die demonstratiewedstrijd vindt ook het ‘Eredivisie Beach’ dit weekend plaats op het Lucasbolwerk. Voor dit eredivisietoernooi komen op 3 en 4 juli de beste beachvolleyballers bij elkaar, meldt de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).

Genoeg afstand

Toegang tot Eredivisie Beach is gratis en testen is niet nodig. Volgens de bond gelden er dezelfde regels als op een terras. Bezoekers worden dus ter plekke geregistreerd en er kan genoeg afstand worden gehouden in het coronaproof stadion.

Utrecht was in 2016 de eerste locatie voor dit toernooi. “Vijf jaar later en vele evenementen verder, is het nog altijd een terugkerende locatie van hoog niveau beachvolleybal”, schrijft de Nevobo. “Vele internationale en nationale toppers wisten in de afgelopen vijf jaar hun weg naar de Domstad te vinden.”