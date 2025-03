USV Hercules Cricket in Utrecht is een van de oudste verenigingen van Nederland

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Wist je dat er in Utrecht twee cricketverenigingen zijn? Zowel bij Kampong als Hercules kunnen liefhebbers deze slagsport beoefenen. Hercules is de kleinere van de twee, maar wel een van de oudste van ons land. De vereniging werd in 1882 opgericht. Jan Heerkens (73) en Sander Helberg (27) zijn al tientallen jaren nauw betrokken bij de club.

“Het is de leukste sport die ik ooit heb gedaan”, zegt Sander. Zijn vader, oom, neven en broer spelen ook allemaal cricket. “Dus ik ging ook cricket spelen.” Hij al lid vanaf dat hij een jaar of 5 was. Zijn opa, Ad de Vries, was erevoorzitter van USV Hercules. Het pad op het sportpark is dan ook naar hem vernoemd. “Ik ben nog steeds erg fanatiek. Ik zou ook niks anders willen.”

Jan raakte in de jaren 90 betrokken bij de cricketvereniging, omdat zijn zoon lid werd. Langs de lijn werd hem gevraagd of hij het leuk vond om vrijwilligerswerk te doen. En zo geschiedde. Jan is bestuurslid en organiseerde onder andere uitwisselingen tussen jeugdspelers uit Zuid-Afrika en Utrecht.

“Ik vind het een van de meest sportieve en sympathieke sporten”, zegt Jan. “Er wordt niet gescholden er is respect voor elkaar. En als je al iets zegt, volgt er bijvoorbeeld een zware boete. Als iemand een mooie bal gooit, wordt er ook geklapt voor elkaar.”

Wickets

Bij cricket kunnen de spelers punten scoren door zo snel mogelijk heen en weer te rennen tussen de zogenoemde wickets. Dat zijn de drie paaltjes met twee daarop houtjes. De partij die aan slag is, moet die verdedigen. De veldspelers moeten juist de bal vangen of tegen te houden. Zij kunnen vervolgens wickets omgooien voordat een slagman terug is.

Cricket is ooit ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Nog steeds is de sport populair in de landen die ooit tot het Britse Rijk behoorden, zoals Zuid-Afrika en India. “Daar wordt cricket heel veel op straat gespeeld”, zegt Jan. 25 jaar geleden bestond zo’n 30 procent van de leden uit mensen uit bijvoorbeeld Sri Lanka, India of Pakistan. Inmiddels is dat ongeveer 70 procent. “Inmiddels is het helemaal andersom”, zegt Jan. “Dat heeft te maken met onze economie: er zijn nu veel meer expats.”

Bowlen en luchtvochtigheid

Het grote verschil met slagbal of honkbal is dat er bij cricket veel meer ballen gepitcht worden. Bij cricket heet dat ‘bowlen’. “Dat verandert het spel”, zegt Sander. “Bij honkbal probeer je elke bal te slaan. Bij cricket doe je dat niet. Er komt denkwerk en strategie bij kijken, maar ook het lezen van de omgeving. De mat heeft ook invloed op het spel, net als de luchtvochtigheid. Die heeft weer invloed op hoe de bal door de lucht vliegt.”

Nederland behoort tot de top 15 van de wereld, stelt Jan. “Terwijl er maar ongeveer 6.000 mensen in Nederland die cricket spelen. Dat is relatief weinig in vergelijking met andere landen, maar we doen het goed.” Ook op de laatste twee WK’s deed Nederland het verrassend goed, vindt Sander. Dat zorgde weer voor meer nieuwe leden. De vereniging begon ooit met zo’n dertig leden, maar inmiddels zijn dat er een stuk of 80.

Cricket is een mooi weer sport. Het seizoen loopt van mei tot september. “Het is altijd gezellig”, zegt Jan. “Als er een wedstrijd is, komen er veel families kijken. Ook langs de lijn is het gezellig.” Sander: “Het is een sport die de hele dag duurt, en met een picknick of een barbecue aan het einde. Op die manier wordt het makkelijk een community.”