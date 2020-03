Utrechtse olympiër Inge Janssen over uitstel van spelen: ‘Veel vraagtekens’

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de Utrechtse topsporters. Uiteraard zijn de Olympische Spelen uitgesteld, maar het normale trainingsschema is ook volledig overhoop gegooid. DUIC belde met Inge Janssen, roeister bij de Utrechtse roeivereniging Orca.

Inge is bezig met rek- en strekoefeningen als ze de telefoon opneemt. De 30-jarige Utrechtse roeister ging al twee keer naar de Olympische Spelen en zou deze zomer naar Tokio gaan.

Ze roeit in de dames dubbelvier en was de eerste Nederlandse boot die zich wist de kwalificeren voor de OS van Tokio. Samen met Nicole Beukers, Sophie Souwers en Olivia van Rooijen kwalificeerde Inge Janssen zich op het WK in Linz dit jaar.

“Het nieuws van dat de spelen werden uitgesteld kwam niet meer als een verrassing. De vrees was dat het toernooi misschien helemaal afgelast zou worden dus toen duidelijk werd dat ze een jaar werden uitgesteld was er eerst opluchting. Een dag later begon het balen en de nieuwe zorgen. Er zijn tienduizend nieuwe vraagtekens ontstaan.”

Voor iedereen staat de hele wereld stil. Voor sommige beroepen was het vrij snel duidelijk wat ze in deze situatie konden doen. “Voor sporters ligt er niet echt een logische oplossing voor de hand. De dagelijkse training is nu anders dan normaal, maar ik denk niet dat het een heel groot probleem gaat worden. We hebben een trainingsschema, maar moeten het momenteel ook een beetje laten gaan.”

Nieuwe planning

Het zal een uitdaging worden voor coaches om trainingsprogramma’s te maken waarmee olympiërs volgend jaar wel aan de start kunnen verschijnen en voor de sporter zal het mentaal zwaar worden. “Het plannen van het jaar kan natuurlijk wel pas als er duidelijkheid is over wat er wel en niet door gaat.”

Het roeien met meerdere mensen in een boot is niet meer mogelijk. De olympische sporters hebben een klein voordeel. “We hebben het geluk dat we wel nog in ons eentje mogen roeien. Daar is een uitzondering voor gemaakt in het Amsterdamse bos. In een periode waarin je anders niets kan doen, is dat natuurlijk erg fijn.”

Olympisch roeien

Roeien is een echte olympische sport. “Voor mij waren de spelen het enige waar ik voor ging. De WK’s tellen ook, maar toen ik na Rio doorging deed ik dat voor de spelen in Tokio.”

Met zo’n duidelijk doel zijn de afgelopen jaren erop gericht geweest om deze zomer top te zijn. “Het is wel mogelijk om van die vier jaar, vijf jaar te maken, maar dat zal per persoon heel erg verschillen. De beleving is natuurlijk heel anders, omdat je qua trainingen twee keer op rij een olympisch jaar hebt.” Een jaar lang de vorm die nodig is voor de spelen lijkt Inge moeilijk. “Gelukkig zitten we nu nog niet de piek die we in juni gehad zouden hebben.”

Voor iedere sporter is het anders

“Voor mij persoonlijk is het de vraag of ik nog een jaar door wil trainen. Het plan was om na de spelen van Tokio te stoppen, dus verheugde ik me al op heel veel andere dingen buiten het roeien. Dat zorgt nu voor veel twijfels.”

Sporters moeten de impact van het uitstellen van de spelen niet onderschatten volgens Inge. “De eerste reactie was van velen: ‘Dan staan we er volgend jaar toch?’ Maar geldt niet perse voor iedereen. Je kan niet zomaar de vorm en focus nog een jaar vast houden. En veel atleten zullen net zoals ik twijfelen of ze er nog een jaar aan vast willen plakken. Als er er te makkelijk over denken, zouden we zomaar in mei volgend jaar allemaal opgebrand zijn.”