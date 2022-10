Utrecht Cangeroes heeft nog altijd geen sporthal: ‘De wachtlijsten zijn langer dan ooit tevoren’

DUIC schreef in januari: “Bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad heeft het college vragen gesteld over de situatie rondom de Utrechtse basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. De vereniging maakte twaalf jaar gebruik van een sporthal van David Lloyd in Overvecht, maar de verhuurder zag op het laatste moment af van een nieuwe huurovereenkomst met Utrecht Cangeroes.” De gemeente zegde toe op zoek te gaan naar accommodatie. Inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen en is er nog geen nieuwe hal. We spraken voorzitter Theo Slaats over wachtlijsten, betrouwbaarheid en degene die iedere week de trainingsschema’s maakt.

Hoe is het nu met de Utrecht Cangeroes?

“Niet veel beter. Ik vind het jammer waar we nu staan. In januari hoorden we dat de deal met David Lloyd niet doorging. De gemeente zou ons helpen met een oplossing vinden. De ambitie was om in augustus een tijdelijke accommodatie te vinden. Inmiddels is het oktober en hebben we nog geen duidelijkheid. Het nieuwe sportseizoen is gestart en we spelen nu in gymzaaltjes ter grootte van een half basketbalveld. Met tien volwassen mannen in zo’n zaaltje, dat is niet leuk en niet passend voor deze sport. Als je nou zou weten dat je binnenkort ergens terecht kan, oké. Maar dat is niet zo. Daar ben ik wel teleurgesteld in.”

Welk moment zal je voorlopig bijblijven?

“Dit hele jaar zal me wel bijblijven. We zijn een van de grootste basketbalverenigingen van Nederland, maar vorig jaar liepen we opeens tegen een probleem aan dat vele malen groter was dan wij ooit hadden verwacht. De onzekerheid heeft er onder meer voor gezorgd dat we de eredivisie-dames niet hebben kunnen inschrijven. Het is een neerwaartse spiraal waar iedereen in terechtkomt. De sport is nog steeds super populair. De wachtlijsten zijn langer dan ooit tevoren. Zonder accommodatie moeten we echter aan alle kanten nee verkopen. Veertig kinderen uit Overvecht die met onze proeflessen hebben meegedaan bijvoorbeeld, kunnen nu geen lid worden omdat we geen sporthal hebben. Dat is wel het ergste. Het voelt zo raar om een jaar lang discussies te voeren over de accommodatie. Niet de trainers of het materiaal, maar net dat ene dat ik niet kan beïnvloeden.”

Waar heb je veel van geleerd?

“Wat ik geleerd heb, begint bij de discussie met David Lloyd: accommodatie is een taai dossier en je moet als vereniging verder kijken dan je neus lang is. Wij dachten vorig jaar een oplossing te hebben gevonden met David Lloyd en hebben daar alle pijlen op gericht (Utrecht Cangeroes kon bij David Lloyd blijven met een tijdelijke subsidie van de gemeente, red.). Er was geen plan B, maar dat blijkt toch wel iets dat je als vereniging moet hebben. Je moet meerdere scenario’s uitwerken, een groter netwerk opbouwen en beter geïnformeerd zijn. Dat is iets dat veel tijd vraagt. Wij hebben nu een bestuurslid accommodatie. Met een vereniging die groeit, moet er altijd iemand bezig zijn met de zalen. Daar besteden we zelf aandacht aan, maar we kijken ook samen met andere sportverenigingen hoe we het kunnen oplossen. Want wij zijn niet de enigen die problemen hebben met accommodatie.”

Wat zou je niet nog een keer willen meemaken?

“Wat ik niet meer wil meemaken, binnen de vereniging en in het algemeen, is dat mensen niet betrouwbaar zijn. Bij mij blijft het zure gevoel achter dat er veel beloftes zijn gemaakt, maar zonder dat het nou echt duidelijk was wat er wel en wat er niet haalbaar was. Dat een contract afloopt, prima. Maar tot de kerstdagen de suggestie wekken dat er een deal is, en alles op het laatste moment toch anders willen? Doe dat niet. In algemene zin: wees open en transparant en betrouwbaar, dat probeer ik ook te doen. Ik ben ook wel een beetje idealistisch.”

En wat zou je zo weer doen?

“Waar ik erg trots op ben, is dat de hele club is opgestaan en heeft gezegd: hoe de situatie ook is, we gaan door met elkaar. Met de mogelijkheden die we hebben gaan we alles proberen op te lossen. Ik moet denken aan onze planner, die inplant welk team waar gaat trainen. Die moest tijdens de coronacrisis al elke week een nieuwe schema maken. En nu moeten er weer steeds nieuwe schema’s in elkaar worden gezet. Ik heb wel respect voor iemand die gewoon twintig keer opnieuw een schema maakt. Mooi om te zien hoe de vrijwilligers toch de club draaiende weten te houden.”

Wat zijn de vooruitzichten?

“Ik hoop heel erg dat die nieuwe accommodatie er zo snel mogelijk komt. Dat zou een mooi begin van 2023 zijn, als we na de kerstvakantie in een nieuwe hal zouden kunnen. Dat we iedereen die wil meespelen een plekje kunnen bieden.”

