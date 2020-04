Utrecht Marathon en BeNe Ladies Tour gaan niet door vanwege corona

Zowel de Utrecht Marathon en de BeNe Ladies Tour gaan dit jaar niet door vanwege corona. De hardloopwedstrijd was al uitgesteld tot nader order, maar is nu volledig afgelast. De BeNe Ladies Tour is ook pas volgend jaar weer.

Vanwege de aanpak van het coronavirus zijn er tal van afgelastingen. De BeNe Ladies Tour, die zowel door Nederland als België komt, stond op de kalander voor 9 tot en met 12 juli. De internationale wielerwedstrijd zou ook in Utrecht gereden worden maar de ronde gaat niet door.

“Als organisator moeten we rekening houden met de (verschillende) regelgeving van twee landen. Ook het feit dat we zowat dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze internationale rittenkoers voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop.”

Hardlopen

De Utrecht Marathon stond gepland voor 19 april maar was al uitgesteld. Nu is ook bekend geworden dat de hardloopwedstrijd helemaal niet doorgaat dit jaar. “Mede door het onzekere verloop van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende drukke evenementenkalender in het najaar, zijn we genoodzaakt het evenement te verplaatsen naar 2021.” Deelnemers die zich al hadden ingeschreven krijgen geen geld terug, wel mogen ze volgend jaar gratis deelnemen.