Utrecht opent grootste Europese pop-up pickleball locatie in Jaarbeurs

De grootste Europese pop-up locatie voor pickleball – een snelgroeiende sport die elementen van tennis, badminton en tafeltennis combineert – opent binnenkort haar deuren in de Jaarbeurs in Utrecht. Van 18 december tot en met 2 januari kunnen bezoekers hier terecht op twintig banen.

Pickleball groeit wereldwijd in razend tempo en maakt inmiddels kans op een plek op de Olympische Spelen. De sport, die in de Verenigde Staten is ontstaan, vond in 2013 zijn weg naar Nederland. De spelers moeten een holle plastic bal met gaten over het net spelen.

Tijdens het EK Pickleball in Rome afgelopen september behaalde het Nederlandse team twee gouden medailles en een bronzen medaille. Dit was de tweede editie van het EK, waarbij een recordaantal van dertig landen meedeed.

Verbinden

De Utrechtse pop-up is een samenwerking met lokale sportverenigingen, Sportfonds Utrecht en maatschappelijke partners zoals het Prinses Máxima Centrum en KWF Kankerbestrijding.

Volgens Herman Mantel, commercieel directeur van Koninklijke Jaarbeurs, is pickleball na ‘een energieke padelzomer’ de volgende stap in het verbinden van mensen via sport. “Deze winterse beleving in Jaarbeurs biedt niet alleen ruimte voor spelplezier, maar ook voor ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid”, zegt Mantel op platform Publique.