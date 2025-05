Utrecht volgens vertrekkend Olympos-directeur Cees Verhoef: ‘Het invoeren van de universele sportpas is een succes geweest’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Aan keuze bij Olympos geen gebrek. Met één pasje, de OlymPas, heb je toegang tot ongeveer 70 verschillende sporten. Het sportcentrum op het Utrecht Science Park verzorgt ruim 75 soorten groepslessen, maar je kunt ook lid worden bij een van de 31 studentensportverenigingen die bij Olympos is aangesloten. Cees Verhoef was 11 jaar lang de directeur, maar geeft deze zomer het stokje over.

Hoe voelt het om binnenkort te vertrekken?

“Ik heb nog nooit ergens zo lang gewerkt als hier. Dat is bijzonder, maar het is tijd om te gaan. Ik ga het hier missen. Het werken met de studenten maakt het heel leuk. Ieder jaar komen er weer nieuwe lichtingen binnen. Zij hebben allemaal hun eigen sterktes, zwaktes en eigenwijsheden. Zo maak je nog eens wat mee. De sfeer is hier positief en energiek. Het contact dat ik hier heb, is de moeite waard.”

Welke dingen zijn je bijgebleven van de afgelopen jaren?

“Dat is onder andere de coronacrisis natuurlijk. Dat vond ik een ingewikkelde situatie. Iedereen moest improviseren. Dat was leuk om te doen, maar tegelijk ook zorgwekkend. Verder hebben we de universele sportpas ingevoerd: de OlymPas. Dat is een succes geweest: de hoeveelheid sporters is daarmee flink toegenomen. Er past nu niet of nauwelijks meer iemand bij.

Daarnaast hebben we een extra krachtsportcentrum ingericht onder de P+R. Dat is ook een succes. Het leverde extra leden op voor de krachtsportvereniging en ook verbreding voor ons sportprogramma.

Ook zijn we een tijd bezig geweest om te zorgen dat we konden uitbreiden, maar dat heeft tot op heden weinig opgeleverd helaas. We willen vooral meer sportcapaciteit voor de verenigingen. Die zitten vol. Ook willen we ons gebouw moderniseren. De energie loopt er aan alle kanten uit. Dat is duur maar niet duurzaam. We willen graag meer en sneller, maar het duurt allemaal erg lang. Ik vind het jammer dat we daar niet meer meters in hebben kunnen maken.”

Minister Bruins wil niet meer dat universiteiten nog eigen sportvoorzieningen aanbieden voor een lagere prijs*. Volgens het kabinet ontstaat er zo ‘oneerlijke concurrentie door marktverstoring’. Wat vind je van dat plan?

“Het is dom en het is onzin. We dragen graag bij aan pogingen om het kabinet alsnog op andere gedachten te brengen. In Nederland vinden we namelijk dat sport bijdraagt aan je ontwikkeling. Sport zorgt voor een goede fysieke en mentale gezondheid en laat mensen elkaar ontmoeten. Als de overheid het elders wel uit publieke middelen faciliteert, waarom zou een universiteit dat niet mogen doen?

Het verhaal over marktverstoring snap ik niet. Een studentensportcentrum is een eigen deel van de markt. Er is geen ander sport- of fitnessbedrijf dat ook squash- en tennisbanen, hockey- en voetbalvelden en sporthallen heeft. Ik vind het concurrentieverstoring een fake argument. De discussie over publiek en privaat vooral theoretisch. Ik denk dat het ook voor een deel onbekendheid is, dat de minister het nog niet weet en te simpel over ‘marktverstorend’ denkt. Als je als kabinet vindt dat sport van belang is, waarom zou je dat dan tegenhouden? En als de universiteit dit ook al 60 jaar van belang vindt, waarom zou je dan als minister dat onmogelijk maken?

Wat ook nog meespeelt, is dat bijna alle mensen die hier sporten een nieuw leven willen opbouwen in Utrecht. Veel daarvan wonen op het Utrecht Science Park. Hoe sneller je die mensen een sociaal netwerk en ontspanning kunt bieden, hoe effectiever ze zullen zijn in hun studies en werk. Er lopen hier 15.000 sporters rond. Laat de minister maar eens uitleggen waar die allemaal terechtkunnen in de stad, als het hier gesloten wordt.”

Heb je een leuke herinnering aan Utrecht?

“Dat was het volleybaltoernooi King of the Court voor de Stadsschouwburg. Het was een van de eerste keren. Het was een niet te groot en gezellig evenement. Dat heeft indruk gemaakt. Het was een nieuwe manier van volleyballen. Later op het Jaarsbeursplein werd het een maatje groter. Ik vond het leuk om dat sportevenement te zien ontwikkelen.

Daarnaast is een bezoek aan DOMunder me bijgebleven. De gids gaf de rondleiding op een leuke, humoristische manier en hij betrok iedereen erbij. Hij had allerlei oude kaarten van de stad bij zich in een kruiwagen. Ik vind zelf historie ook interessant. Het was een hele leuk tocht.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind naast Olympos de Botanische Tuinen altijd een erg mooie plek. In samenwerking met Botanische Tuinen organiseren we daar ook yogalessen. Ik vind het een pareltje.”

Utrecht is…

“…altijd gezellig druk. De sfeer is goed, deels omdat het een studentenstad is. Het is een leuke kleine versie van Amsterdam. De enorme Utrechtse historie vind ik erg mooi.”

*Voor studenten kost de OlymPas op dit moment voor een jaar €165,00. Voor medewerkers van de universiteit en de hogeschool is dat €288,50. Anderen betalen €422,50 per jaar.