Utrecht volgens wielrenner Lars van den Berg die debuteert in Tour de France: ‘Ik stond met mijn mond vol tanden’

Lars van den Berg (24) maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. De wielrenner uit De Meern rijdt komende weken voor de Franse ploeg Groupama-FDJ en kreeg tot zijn grote verbazing elf dagen voor de start een telefoontje dat hij 1 juli op zijn fiets mocht stappen in Spanje, waar de Tour dit jaar is gestart. Half juni werd hij nog tweede in de laatste etappe van de Route d’Occitanie. Samen met zijn broer Marijn, die derde werd, stond hij op het podium. DUIC sprak Lars vlak voordat hij naar de Tour vertrok.

Wat dacht je toen je het telefoontje kreeg dat je mee mocht doen?

“Ik stond met mijn mond vol tanden. Dit had ik nooit verwacht, omdat ik ervan uitging dat de selectie al vaststond. Ik had er nooit rekening mee gehouden. Ik was toevallig samen met Marijn toen ik werd gebeld. Na Route d’Occitanie vloog ik die maandag met hem naar huis en bleef ik bij hem slapen. ’s Ochtends belde de ploeg. Ik was toen nog bij mijn broer thuis. Ik kon dat moment met hem delen en had het niet anders willen hebben. Het is een herinnering die ik voor de rest van mijn leven zal onthouden. Het maakte het extra bijzonder. We fietsen allebei al sinds we zes jaar oud zijn. Je werkt toe naar zo’n moment en Marijn weet ook wat je voor het wielrennen moet laten.”

Vind je het spannend?

“Een beetje. Ik ben vooral wel benieuwd naar de chaos eromheen en alle mensen langs de kant. Voor de wedstrijden op zich ben ik niet heel nerveus. Het is meer alle aandacht daaromheen. Dat is wel heel bijzonder.”

Wat wordt jouw rol in de ploeg?

“Groupama-FDJ gaat vol voor het klassement met David Gaudu. Hij werd vorig jaar vierde in de Tour. Dit jaar laten ze speciaal de sprinter van de ploeg thuis en gaan alle ballen op Gaudu. Mijn rol is om hem zo goed mogelijk te ondersteunen en hem zo min mogelijk energie te laten verspillen. Dat is het hele jaar al een beetje mijn rol en dat gaat heel goed. De ploeg is daar heel tevreden over. Daarom mocht ik ook meer naar de Tour. Ze weten wat ze aan me hebben, dat ga ik ook laten zien.”

Wat verwacht je van de Tour?

“Ik heb er alle vertrouwen in. Het niveau gaat niet ineens veel hoger zijn dan bij andere koersen. Ik heb genoeg zelfvertrouwen dat ik mee kan met de rest. Het wordt wel heel erg afzien, want het wordt heel warm. Maar ik ga er alles aan doen om op 23 juli in Parijs te staan. De eerste weken zit de meeste druk erop.”

Je hebt je dus niet echt kunnen voorbereiden, omdat je pas laat hoorde over je deelname. Wat heb je nog wel kunnen doen?

“Half juni heb ik nog Route d’Occitanie gereden in Frankrijk. De laatste etappe werd ik tweede en ik werd die dinsdag erna gebeld voor de Tour. Heel veel tijd voor voorbereidingen had ik inderdaad niet. Ik was vooral nog bezig met het NK in Valkenburg op 25 juni en met een beetje relaxen. Het NK ging niet geweldig. Ik had toch wat last van de hitte. Ik werd 21e, maar dat was niet waar ik voor kwam. Ik kwam voor de top-10. Maar hopelijk is mijn lichaam nu gewend aan de warmte voor de Tour.”

Je startte al twee keer in de Giro. Vind je die vergelijkbaar met de Tour?

“Dit jaar reed ik de Giro ook, maar ik werd na een week ziek en moest helaas uitstappen. De Giro duurt ook drie weken, maar er is nog meer aandacht voor de Tour. Die is nog groter en nog belangrijker. En ik rij ook nog eens een keer voor een Franse ploeg. Het is de wedstrijd van het jaar.

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben in De Meern geboren en daar heb ik 23 jaar gewoond. Nu woon ik de helft van het jaar in Spanje en de andere helft in Tiel. In de toekomst wil ik weer terug naar Utrecht. Daar woont de meeste van mijn familie.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een van de recente herinneringen was de Vuelta die vorig jaar in Utrecht startte. Dat was super bijzonder. Ik zou ook mogen starten, maar werd een paar dagen van tevoren van de lijst gehaald. Dat was best wel een deceptie. Maar alsnog was het evenement zelf wel heel leuk.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Op de Neude drink ik graag een biertje. Ook eet ik graag een hapje langs de grachten. Als ik in Nederland ben, ga ik altijd even richting het centrum. Je kunt er goed mensen kijken. Tijdens een trainingsperiode kom je niet echt onder de mensen. Dan is het: ontbijten, fietsen, eten, relaxen en slapen. Dus het is leuk om daarna weer onder de mensen te komen.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“De keren dat ik uitga, aan het einde van het wielrenseizoen in oktober, ga ik bijvoorbeeld wel eens naar De Jans Bar op Janskerkhof. Aan het einde van het seizoen kijk ik er echt naar uit om de stad in te gaan. Maar ik ben ook blij als ik weer begin met trainen en in dat normale ritme kom.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Utrecht is veel relaxter in vergelijking met Amsterdam. Het is hier minder toeristisch en ik kom hier altijd met veel plezier.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Ergens in de binnenstad, maar nu is dat nog onhandig door het wielrennen. Ik vind de huizen in de binnenstad supermooi. Ook de huizen op de Maliebaan vind ik echt gaaf.”

Utrecht is…

“…de mooiste stad van Nederland.”