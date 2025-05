Utrechter Nol de Ruiter (85) overleden: ‘onuitwisbare stempel gedrukt op FC Utrecht’

Oud-trainer en -speler van FC Utrecht Nol de Ruiter is overleden. De geboren en getogen Utrechter is 85 jaar geworden. Dat meldt FC Utrecht. De Ruiter was vanaf het eerste uur betrokken bij de club en leidde de ploeg naar een historisch hoogtepunt.

De Ruiter begon zijn voetbalcarrière als speler bij de Utrechtse voetbalverenigingen DOS, Velox en Elinkwijk, drie clubs die in 1970 fuseerden tot FC Utrecht.

Later werd hij trainer van FC Utrecht. Onder zijn leiding won de club in 1985 de KNVB Beker, na een overwinning in de finale op Helmond Sport. Het was de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis. “Deze prestatie markeerde een mijlpaal en gaf de club een nieuw elan”, aldus FC Utrecht.

EK 1988

Naast FC Utrecht is De Ruiter volgens de KNVB ook actief geweest als trainer bij FC Den Bosch, SC Cambuur, FC Wageningen, SC Veendam en ADO Den Haag. Ook werkte hij korte tijd als bondscoach van Egypte.

Tussen 1987 en 1990 was de Utrechter assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Zijn belangrijkste rol voor Oranje speelde hij als assistent-bondscoach van Rinus Michels tijdens het door Nederland gewonnen EK van 1988.

Inzet voor FC Utrecht

Door de jaren heen bleef De Ruiter een ‘onmisbare schakel’ in de ontwikkeling van FC Utrecht. De club schrijft dat hij zich altijd bleef inzetten, onder andere als directeur spelersbeleid en hoofdscout. FC Utrecht noemt De Ruiter een ‘verbinder’, ‘mentor’, ‘trotse Utrechter’ en ‘een inspiratie voor velen’.

De club is De Ruiter dankbaar voor zijn jarenlange toewijding en passie. “Zijn nalatenschap leeft voort in de fundamenten van onze club. Wij wensen zijn familie, vrienden en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd”, aldus FC Utrecht.