Utrechters kunnen met nieuwe website sportactiviteiten voor elkaar organiseren

Drie Utrechters lanceren vandaag de website Inviplay waarmee bewoners sportactiviteiten voor elkaar kunnen organiseren. Het idee komt van Paul Keurentjes. Toen hij twee jaar geleden op de bank naar basketbal zat te kijken, dacht hij: “Wanneer heb ik het sportveld ingeruild voor de bank?”

Samen met broer Boaz en Lennert Molema zette hij www.inviplay.nl op dat vandaag officieel gelanceerd wordt. “Het concept is eigenlijk heel simpel”, zegt Boaz. “Inviplay.nl is een gratis dienst waarbij je aangeeft welke sporten je leuk vindt. Zodra iemand in jouw stad iets organiseert, krijg je een uitnodiging om mee te doen.”

Boaz zegt verder: “Het is de digitale variant van je buurjongen die vroeger aan je deur stond om te vragen of je kwam voetballen. Iedereen kan gratis iets organiseren: de uitnodigingen zorgen voor een hoge opkomst en eventuele kosten kunnen deelnemers vooraf via iDeal betalen.”

Nieuwe en bestaande groepen

Partner Univé geloofde in de idee-fase dat inviplay.nl voor meer sociaal contact en beweging zou zorgen en gaf het bedrijf het duwtje in de rug dat nodig was om van de grond te komen. Inmiddels zijn ook Perry Sport, Rabobank Utrecht, 3×3 Unites, SportUtrecht en meer partijen betrokken. Inviplay.nl is een jaar lang getest, volgens de initiatiefnemers met goede resultaten. “Zo vonden bestaande sportgroepen nieuwe spelers en zijn er nieuwe sportgroepjes ontstaan.”

Nationale Sportweek

Twee weken geleden is er een promo opgenomen in Utrecht. Die staat sinds deze week, de Nationale Sportweek, op de website. Lennert: “Bij het zien van de film krijg je spontaan zin om te sporten. Ondertussen bouwen we natuurlijk hard verder aan de website om sport zo leuk mogelijk te maken. Nu is Inviplay nog een website, maar we werken ook aan een app. En we weten bijvoorbeeld dat sommige groepen het leuk vinden om uitslagen bij te houden. Er kunnen daarom sinds kort groepen en teams aangemaakt worden, waarmee je makkelijk een klassement kunt bijhouden. En teams hebben door de fijne aanmeldtool meteen een overzicht van wie er komt trainen”.

Geen lidmaatschap nodig

Volgens Inviplay is de gemeente Utrecht ook enthousiast en liggen er volgens Inviplay ook mogelijkheden voor verenigingen. Zo zijn er al verenigingen die hun club via Inviplay.nl openstellen voor niet-leden. Dan kunnen mensen voor een klein bedrag per avond komen voetballen, basketballen, beachvolleyballen of tafeltennissen.