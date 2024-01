Utrechts bekersprookje voorbij: Hercules verliest in laatste minuut van Cambuur in bloedstollende wedstrijd

Hercules heeft het bekersprookje donderdagavond geen vervolg kunnen geven: het werd 3-4 voor SC Cambuur op een uitverkocht Zoudenbalch. De Utrechtse amateurclub verloor in de laatste minuut van de verlenging de achtste finales van de KNVB Beker. De Eerste Divisieclub is door naar de kwartfinales, waar Hercules zo op had gehoopt.

Een droomstart in de regen voor Hercules donderdagavond met een 2-0 voorsprong, maar Cambuur knokte zich aan het einde van de tweede helft terug tot 2-2. In de blessuretijd van de wedstrijd gingen verschillende grote kansen er aan beide kanten niet in. Zo schoot Hercules op de paal en op de lat, maar vielen er geen goals. En dat betekende: verlenging.

Cambuur maakte er in de verlenging 2-3 van, maar Hercules gaf zich niet gewonnen. Niet lang daarna werd het 3-3. Het leek erop dat het aan zou komen op penalty’s, maar in de extra tijd van de verlenging viel toch de bal in het net voor de Friezen, tot grote teleurstelling van de Utrechters.

Na de wedstrijd kregen de Utrechters een staande ovatie van het publiek:

Een ereronde voor bekerstuntploeg USV Hercules na de uitschakeling door SC Cambuur door een goal in de blessuretijd van de tweede verlenging. Heroïsche aftocht van Derde Divisie-ploeg.

‘Alleen maar trots’

Coach Van Der Kooij van Hercules was na afloop “alleen maar trots” op zijn ploeg. “Maar het is wel zuur”, zegt hij tegen de NOS. “Ik denk als je naar de kansen op zo’n hele avond kijkt, dan had het volgens mij ook 8-8 kunnen worden. Maar ik ben wel trots dat wij dit nog kunnen brengen als amateurs.”

“We zaten er gewoon fantastisch in”, zei Van Der Kooij. Dat maakt dat het verlies “pijn doet”. De nummer elf van de derde divisie, die vorige maand nog Ajax versloeg, deed niet onder voor Cambuur. “Ik voelde hem niet aankomen en dacht dat we de wedstrijd nog wel binnen zouden trekken, maar helaas.”

