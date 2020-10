Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton bestaat 140 jaar: Wat is er sinds 1880 gebeurd?

De Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton bestaat precies 140 jaar. Wat is er in al die jaren allemaal gebeurd bij de vereniging? Hieronder een overzicht.



“Roeien is echt een studentensport”, zegt Fiep Warmerdam, praeses van de USR Triton. De roeivereniging viert maandag het achtentwintigste lustrum sinds de oprichting – door Utrechtse studenten. Wat dat betreft is er in 140 jaar dus weinig veranderd. Maar dat geldt lang niet voor alles. In zowel vroegere als recente jaren verandert er veel. Warmerdam: “De grootste omslag van nu is de professionalisering.”

Biertonnen

Op 5 oktober 1880, eveneens een maandag, richtten leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) de Utrechtsche Studenten Roeivereeniging ‘Triton’ op. De eerste loods, gelegen in de Kruisvaart in Dichterswijk, dreef op biertonnen. In de eerstvolgende jaren voegde de jonge Utrechtse roeivereniging zich bij het plan van twee andere verenigingen, Njord (Leiden) en Laga (Delft), om een jaarlijkse roeiwedstrijd te organiseren. Dit was het begin van de Varsity.

Begin twintigste eeuw was Triton toe aan een nieuwe loods. Die kwam bij park Oog in Al. Om de loods te kunnen financieren overwoog de roeivereniging – die tot dan nog uitsluitend voor mannelijke USC-leden toegankelijk was – om ook vrouwen van de Utrechtsche Vrouwen Studentenvereniging (UVSV) toe te laten. Dat bleek toch niet nodig.

De eerste Varsity op het Amsterdam-Rijnkanaal vond plaats op 5 mei 1940, enkele dagen voordat de Tweede Wereldoorlog begon. Het eerste jaar van de oorlog verliep rustig, maar in de jaren daarna kreeg Triton het moeilijk. Het USC, net als 23 andere sociëteiten, werden bijna opgeheven door de Duitse bezetters. De tussenkomst van een advocaat verhinderde dit. Desalniettemin leed de club aan de gevolgen van de oorlog. Gedreven leden en coaches zorgden echter voor herstel.

Fusie

Een grote omslag kwam in 1969: Triton was vanaf dat moment ook toegankelijk voor niet corps-leden. De reden hiervoor was het krimpende aantal roeiers. Ook andere roeiverenigingen in Utrecht hadden het hier lastig mee. Enkele jaren later fuseerde Triton daarom met Opopoi, de roeivereniging van UVSV.

“Eigenlijk is het wel grappig”, denkt Fiep Warmerdam hardop, “op het moment zijn er bij Triton nog maar iets van vier leden van USC en twee of drie van UVSV. Terwijl we wel van die verenigingen afstammen.”

De Punt

In de negentiger jaren blonken de dames van Triton uit op het water. Ze sleepten de ene na de andere prijs binnen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hier kwam in 1995 nog het openen van de nieuwe loods bij, ’de Punt’ in Nieuw Hoograven.

“De naam is een verwijzing naar de oude route”, vertelt de praeses. “De roeiers vertrokken toen vanuit de loods in Oog in Al en keerden weer om bij ‘de punt’, waar ze niet verder konden.”

De roeivereniging kreeg aan het begin van de eenentwintigste eeuw een grote tegenslag te verduren. Een botenwagen van Triton was betrokken bij een ongeluk. Hierdoor raakte maar liefst negen boten beschadigd, twee daarvan waren niet meer te herstellen. Geldschieters vingen de financiële klap voor de roeivereniging op.

Coach

De laatste tien jaar leek de roeisport weer aan te trekken. Warmerdam: “De wedstrijdroeipopulatie, dus het aantal leden dat meedoet aan wedstrijdroeien, is veel groter.” Het aantal leden-inschrijvingen is volgens de praeses nog wel gelijk aan voorgaande jaren.

Die verbetering is onder meer te danken aan de professionalisering van Triton: “We hebben sinds een paar jaar een betaalde hoofdcoach aangenomen. Die geeft training aan verschillende jaren. Hij heeft sommigen naar het EK of zelfs WK geholpen.” Inmiddels loopt er ook een eerstejaars coach op de vereniging.

Varsity

‘De Punt’, nu de loods van Triton en Orca, kreeg in 2018 een grote opknapbeurt. “Er was te weinig ruimte. We wilden meer roeimachines in de trainingsruimte kwijt kunnen.”

In 2019, na een gat van tweeënvijftig jaar, won Triton weer de Varsity. Waar de roeiende Tritonezen in 1967 nog werden aangestuurd door een man, nam er dit jaar een vrouw plaats op de stuurpositie in de boot, dat was Fiep Warmerdam.