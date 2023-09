Utrechtse atlete Dafne Schippers zet punt achter haar loopbaan als topsporter

De Utrechtse atlete Dafne Schippers (1992) heeft een punt gezet achter haar topsportcarrière. Dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt via sociale media. In totaal won Schippers zeventien internationale medailles waaronder twee keer goud op een wereldkampioenschap.

“De race stopt hier”, is te lezen op het Instagramaccount van Dafne Schippers. “Als atleet weet je dat deze dag gaat komen. Dat er een punt komt waarop je carrière een moment in de geschiedenis is, een collectie aan herinneringen […]. Vandaag heb ik besloten om mijn leven van de baan te halen en om hetgeen dat daarna komt te omarmen […]. Het was een reis zonder spijt.”

In 2014 werd Schippers de Utrechtse sportvrouw van het jaar. Even daarvoor had ze twee gouden medailles gewonnen bij het EK atletiek in Zürich. In 2015 werd ze gehuldigd in het Spoorwegmuseum vanwege zilveren en gouden medailles op de 100 en 200 meter sprint tijdens het WK atletiek in Beijing.

Londen

Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kon de Utrechtse atlete niet aan haar eigen hoge verwachtingen voldoen. Ondanks de zilveren medaille noemde Schippers haar prestatie ‘verschrikkelijk’. “Ik kan hier niet van genieten. Ik kwam om te winnen”, zei ze destijds tegen een verslaggever van de NOS.

Bij het WK atletiek in Londen in 2017 won Schippers weer goud op de 200 meter sprint en in datzelfde jaar werd een fietsbrug in Utrecht die naar haar vernoemd was geopend. De laatste jaren kampte Schippers met rugproblemen en dinsdag zette ze dus een punt achter haar atletiekloopbaan.