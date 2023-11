Utrechtse club Hercules ontvangt Ajax in tweede ronde van KNVB Beker in de Galgenwaard

De Utrechtse voetbalclub USV Hercules ontvangt Ajax op 21 december in de Galgenwaard, voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Hercules, dat uitkomt in de Derde Divisie, bereikte de tweede ronde van het bekertoernooi door Scheveningen (Tweede Divisie) te verslaan na strafschoppen. De loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker was afgelopen zaterdag. Daar zag Hercules een thuiswedstrijd tegen Ajax uit de bus rollen.

De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 21 december om 18.45 uur. FC Utrecht, partnerclub van Hercules, heeft voor deze wedstrijd de Galgenwaard beschikbaar gesteld. “Dit prachtige affiche vraagt om een professionele wedstrijdorganisatie”, laat Hercules weten.

Tickets

De organisatie is inmiddels in volle gang. “Zaken als de openbare orde, parkeren, veiligheid, aantal toeschouwers, ontvangst van beperkte aanhang tegenstander en het proces rond de ticketing komen daarbij aan bod.” Hercules verwacht eind november meer bekend te kunnen maken over de kaartverkoop.

FC Utrecht speelt in de tweede ronde van het bekertoernooi tegen Feyenoord. Die wedstrijd is op woensdag 20 december om 21.00 uur in De Kuip.