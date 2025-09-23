Utrechtse hockeyclub Kampong start pilot voor vroegtijdige herkenning hersenschuddingen

SV Kampong Hockey start op 23 september samen met neuro-optometriepraktijk eye4vision een pilotonderzoek. Het programma ‘Protect’ richt zich op het vroegtijdig herkennen en behandelen van sportgerelateerde hersenschuddingen.

De samenwerking komt voort uit de groeiende aandacht voor hersenletsel in de sport. Na adviezen van de Nederlandse Sportraad en de Gezondheidsraad is het idee voor Protect ontstaan. Hoofdblessures blijken in het hockey opvallend vaak voor te komen. “Alleen al in het afgelopen seizoen werden bij Dames 1 van Kampong vier incidenten geregistreerd”, schrijft de club.

Sportgerelateerde hersenschuddingen, ook bekend als Licht Traumatisch Hersenletsel (LTH), gaan vaak gepaard met vage klachten. Daardoor zijn ze lastig te herkennen, wat het herstel vertraagt en klachten als hoofdpijn en slaapproblemen kan verergeren.

Hoe werkt Protect?

Het eerste damesteam van Kampong neemt deel aan de pilot. Bij aanvang van het seizoen ondergaan speelsters diverse testen die onder meer balans, reactietijd en visuele verwerking meten. Wanneer zich een incident voordoet, wordt een melding gemaakt en worden de nieuwe gegevens vergeleken met de oorspronkelijke testresultaten. Zo kan snel en nauwkeurig worden vastgesteld of er sprake is van een hersenschudding en hoe ernstig deze is.

