Utrechtse hockeymannen van Kampong verliezen van Pinoké en grijpen naast ticket voor finale play-offs Hoofdklasse

Heren 1 van Kampong heeft zondagmiddag op de Klapperboom in Utrecht met 1-2 verloren van Pinoké tijdens de tweede halve finalewedstrijd van de play-offs. Nadat de Utrechters de eerste halve finalewedstrijd afgelopen donderdag verloren, moesten ze met drie doelpunten verschil winnen om een plek in de finale te bemachtigen. Dat lukte niet, waardoor het Utrechtse team is uitgeschakeld voor het kampioenschap in de Hoofdklasse van dit seizoen.

Het Utrechtse complex zat bomvol support en kleurde ‘Kampongblauw’. In de eerste minuut wist Pinoké direct te scoren, waardoor het Utrechtse team op 0-1 achterstand kwam. Topscorer Jip Janssen wist in de achtste minuut één keer te scoren uit een strafcorner, maar dat bleek niet genoeg. Pinoké scoorde een minuut later de 1-2, tevens de eindstand van de wedstrijd. Tegenstander Pinoké staat daarom in de finale van de play-offs om de landstitel.

Finale

Komende week wordt de titelstrijd beslist en staat Pinoké twee keer tegenover de heren van Bloemendaal. De eerste finale wordt gespeeld op zaterdag 27 mei in het Amsterdamse Bos. De tweede finale staat op maandag 29 mei op de agenda in Bloemendaal. Indien de stand na deze twee wedstrijden gelijk is, maken shoot-outs de beslissing. De winnaar mag zich kampioen van de Tulp Hoofdklasse 2022-2023 noemen.