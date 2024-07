Utrechtse Kampong-spelers scoren voor Nederland op Olympische Spelen

De mannen van het Nederlandse hockeyteam hebben zondag met 4-0 gewonnen van Frankrijk op de Olympische Spelen in Parijs. Drie van de vier goals kwamen van Kampong-spelers Duco Telgenkamp, Jip Janssen en Jonas de Geus.

Met deze winst staat Nederland bovenaan in Poule A. Vooral het doelpunt van Telgenkamp werd geprezen. De hockeyer benadrukt daarin het aandeel van Thierry Brinkman, die de bal snel controleerde en laag voor het doel afgaf. “Dat is heel lastig. Ik denk dat hockeykenners hiervan hebben gesmuld”, zegt hij na afloop tegen de NOS.



Het was de tweede Olympische wedstrijd voor de Nederlandse hockeymannen. De eerste wedstrijd, tegen Zuid-Afrika, werd zaterdag met 5-3 gewonnen. Maar bondscoach Jeroen Delmee vond het duel tegen Frankrijk beter. “Er was meer controle over de wedstrijd en er waren goede goals.”

Het andere doelpunt tegen Frankrijk kwam van reserve Tijmen Reyenga, die verdediger Joep de Mol verving. De Mol was in de nacht voor het openingsduel ziek geworden en twee dagen later nog niet hersteld. “Het is de tweede wedstrijd die ik speel en ik hoop dat ik er nog meer mag spelen”, zegt Reyenga.

Het team speelt dinsdag de derde wedstrijd tegen Groot-Brittannië.