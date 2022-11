Utrechtse Keet Oldenbeuving (18) winnaar tijdens NK Street Skateboarden

De Utrechtse Keet Oldenbeuving (18) is winnaar geworden tijdens het Nederlands kampioen Street Skateboarden. Dit NK werd georganiseerd in het World Skate Center in Den Bosch.

Voor het eerst sinds de coronacrisis was er weer publiek bij het Nederlands kampioen Street Skateboarden en de tribunes zaten dan ook vol met toeschouwers. Bij de vrouwen ging de strijd om de podiumplaatsen tussen drie olympiërs; Keet Oldenbeuving, Roos Zwetsloot (22) en Candy Jacobs (32).

Volgens de organisatie was de wedstrijd spannend tot de laatste ‘trick’. Uiteindelijk wist de Utrechtse Keet regerend kampioen Roos van de troon te stoten. Candy eindigde vlak achter Roos en pakte de derde plaats.

Jong talent

Er was volgens de organisatie tijdens deze editie van het NK opvallend veel jong talent. “Zo wisten de twaalfjarige Tijmen Overbeek, de vijftienjarige Diego Broest en de negenjarige Liv uit Amsterdam zich voor de finale te plaatsen.”

Keet Oldenbeuving werd in 2016 op 11-jarige leeftijd voor het eerst Nederlands kampioen skateboarden.

